基因、生活習慣、生物植入：長壽的秘訣是甚麼？

要點： 世界上最年長人瑞是法國的一名修女。她的療養院表示她已經去世，享年 118 歲。

據說她每天都喜歡享用朱古力和一杯紅酒。

專家表示，長壽是取決於結合遺傳、生活方式及身處環境等因素。

法國修女安德烈 (Sister Andrée) 是世上最年長人瑞，她周二 (1 月 17 日) 在療養院去世，享年 118 歲零 340 天。





根據健力士世界紀錄，她雖曾在 2021 年感染新冠病毒，但沒有任何症狀，每天都享用朱古力並喝一杯紅酒。





為甚麼有些人比較長壽？

坎培拉國家流行病學和人口健康中心 Nicolas Cherbuin 教授說，能活到老年的可能性取決於多種因素。





他說：「大約 25% 是由遺傳決定的，這意味著大約 75% 是由其他因素造成的，稱為環境因素，這些因素有些由社會控制，例如生活環境，同時亦有較多是人為因素。」



他說：「我們知道，生活方式對改善健康或加速衰老有重大影響，雖然我們還沒有確定，但很明顯地與飲食習慣、身體活動和代謝因素有關。」





「其他因素則與精神健康有關，我們可感到有多快樂、壓力或沮喪，還有更多的外部因素，例如病毒感染、空氣污染以及類似的接觸。」



特權和社會經濟因素

Cherbuin 教授說，考慮社會和文化因素對健康和衰老的影響也很重要，發達國家的富裕階層可能獲得更多資源和教育，令他們有健康的生活方式。





他說：「許多事情是由社會和經濟因素決定，我們可以專注做某些事情，例如身體活動或享用優質食物，這是個人層面，他們可以選擇做這些事情。」



According to Our World in Data, Chad has the world's lowest life expectancy. Source: SBS 「現實是許多人別無選擇或只有很少選擇，他們沒有資源或教育。他們要不然不知道如何做選擇，就是即使他們知道如何做出這些選擇，他們仍無法得到。所以這確實是一個關鍵因素。」





食品和營養科學家 Emma Beckett 表示，有限的資金也可能是影響健康和壽命的其他環境因素。





她說：「當人們貧窮時，他們便有不良飲食習慣，但他們獲得醫療保健的機會也較少，從事體力勞動的工作亦較多，住屋水平較低，我們不能僅僅試圖改善飲食習慣就可以解決所有問。」





「這是需要大範圍和系統性的改變。」



怎樣才能延長預期壽命？

近年來，對健康和青春的追求在網絡上蔓延開來，各式各樣的補健品、計劃，甚至科學家都聲稱已經破解了延長壽命的密碼。





許多都承諾可以逆轉衰老過程、延長壽命並改變關鍵生物特徵（可以量度的身體特徵，例如血壓）。



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Beckett博士說，其中許多方法只是營銷策略，並建議將重點放在更可持續的方法上，例如吃大量水果、蔬菜和全麥的健康均衡飲食。





她說：「超級食品和生物植入技術是市場營銷營造的，而不是科學概念。它們旨在讓你付出更多金錢，亦帶來了問題，因為它們會分散人們對更便宜、更可持續生活方式的注意力。」





她續說，均衡的飲食可以減少患糖尿病或癌症等多種疾病的機會，它們可導致人們早逝。





她說：「我們無法逆轉我們的生物時鐘，也沒有青春之泉，但健康的飲食可降低患癌症、高血壓或二型糖尿病等許多不同疾病的風險，從而幫助我們延長壽命，這些疾病可引致其他併發症，導致人們早逝。」



According to the Australian Bureau of Statistics, Monaco has the highest life expectancy in the world. Source: SBS Cherbuin 教授表示，健康的社會環境對我們的身心都有好處。





他說：「有確鑿的證據表明，運動和良好的飲食習慣對身心健康很重要，它們的影響非常大。第三個同樣重要但常常被忽視的因素是社會因素，如果我們沒有健康的社會環境，我們就無法正常生活。」



我們是否過於關注壽命？

專家表示，除了看起來更年輕、更長壽之外，追求延長壽命還應該包括整體健康，而不是達到某個數字。





Beckett 博士說：「比生命周期更重要的是健康壽命，這意味著你能健康地活多久，而不僅是你能活多久。」





「擁有健康均衡的飲食不僅是為了預防或降低我們患病的風險，還關係到我們身體在應對挑戰時的能力。」





Cherbuin 教授對此表示認同。





他說：「如果我們沒有美好的生活，那麼延長壽命就毫無意義，而且現時大多數人都只著重延長壽命，而不是在我們活著的時候保持健康。」





「人們通常只談論生物學方面，即以健康的身體活得更久，但從心理或精神健康角度，我們不了解長壽有甚麼意義，因為人們並不是活得那麼久。」





