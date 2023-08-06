維州 Gippsland 毒蘑菇致死案 死者增至 3 人一寓所被搜查

維州東南面 Gippsland 的 Korumburra 小鎮發生市民吃了毒蘑菇死亡事件。截至目前，死者共 3 人，另一人情況嚴重。

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維州皇家植物公園研究科學家 Dr Camille Truong 解釋 Death Cap (左) 與 Yellow-staining 蘑菇要注意的地方。 Source: AAP / JOEL CARRETT

據警方說，7 月29 日 (星期六)，該 4 人在附近的 Leongatha 一個寓所內吃了一頓飯，之後就覺得不適，星期日被送院。

但到了星期五，一名 66 歲女人及一名 70 歲男人在醫院死亡。

而到了昨日星期六，另一名 70 歲男子也死於醫院。

目前仍有一名 68 歲男子在醫院留，情況危殆。

據維州警方發言人表示，兇案小組的警員查問l了一名 48 歲的 Leongatha 女子，但她已獲釋。

調查人員在昨天還搜查了一個在 Leongatha 的住宅。

警方表示，他們正與衛生部協調調查任務。

目前仍未肯定這中毒是蓄意還是意外造成的。

South Gippsland Shire 市長 Nathan Hersey 表示，這個 Korumburra 小組在當地很受尊重，並和當地的浸信會有緊密聯繫。
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Published 6 August 2023 6:20pm
Updated 3h ago 6:27pm
Presented by Aaron Wan
Source: SBS

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