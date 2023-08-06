維州 Gippsland 毒蘑菇致死案 死者增至 3 人一寓所被搜查

據警方說，7 月29 日 (星期六)，該 4 人在附近的 Leongatha 一個寓所內吃了一頓飯，之後就覺得不適，星期日被送院。





但到了星期五，一名 66 歲女人及一名 70 歲男人在醫院死亡。





而到了昨日星期六，另一名 70 歲男子也死於醫院。





目前仍有一名 68 歲男子在醫院留，情況危殆。





據維州警方發言人表示，兇案小組的警員查問l了一名 48 歲的 Leongatha 女子，但她已獲釋。





調查人員在昨天還搜查了一個在 Leongatha 的住宅。





警方表示，他們正與衛生部協調調查任務。





目前仍未肯定這中毒是蓄意還是意外造成的。



