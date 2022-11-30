【世界盃】澳洲隊擊敗丹麥 歷史性晉級十六強

澳洲隊 Socceroos 在昨晚的D組分組賽最後一輪，在卡塔爾的Al Janoub體育場以1比0擊敗丹麥，兩勝一負積6分，以得失球差排名小組第二，成功晉級十六強。





儘管澳洲連續5屆參加世界盃決賽周，但上一次打入淘汰賽已經是2006年，當時是在末輪戰平克羅地亞。





而澳洲隊下一個對手是奪冠熱門阿根廷，比賽將於東岸時間12月4日本周日清晨6點打響。



昨晚的比賽是在澳洲的深夜進行，時間對本地球迷並不友好，但無礙眾多擁躉徹夜支持「袋鼠軍團」。



墨爾本聯邦廣場繼續有大熒幕直播，而更多球迷則是在酒吧觀戰。







還有不少澳洲人飛赴卡塔爾現場支持國家隊，其中有球迷舉著「給我們公眾假期」的標語，妙趣橫生。這是因為早前沙特在爆出大冷擊敗阿根廷後，政府宣佈全國放假，引為足壇美談。





在社交網站推特（Twitter），總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）發佈祝賀澳洲隊「壯麗勝利」的貼文後，Socceroos 官方賬戶也轉發並詢問是否放假，非常惹笑。



儘管這場勝利令舉國歡騰，澳洲領隊阿諾德（Graham Arnold）表示，球員需要集中注意力應對下一場對陣阿根廷的硬仗。





他昨晚在賽後說：「沒有慶祝、沒有激動......不發社交媒體（貼文）。」





但他也讚揚，贏波是全隊上下憑「難以置信的努力」拼得的結果。「我今晚可以從他們眼中見到，他們已準備好。」



Socceroos fans celebrate Australias win over Denmark at Federation Square in Melbourne on 1 December 2022. Source: AAP / Con Chronis

今場比賽中，必須要取勝才有出線機會的丹麥，上半場攻勢較多，但都只能製造混亂，無功而還。





澳洲在換邊後更為進取，於第60分鐘先開紀錄。前鋒歷基在中線前接應隊友直傳，一路推到禁區再擺脫後衛，地波射穿丹麥門將卡斯柏舒米高的十指關。





丹麥在賽事尾段反撲，但欠缺埋門威脅，門將在補時階段兩度參與角球攻勢都未能平反敗局。



Mathew Leckie (left) of Australia celebrates with Riley Mcgree after scoring the 1-0 during the FIFA World Cup 2022 group D soccer match between Australia and Denmark at Al Janoub Stadium in Al Wakrah, Qatar, 30 November 2022. Source: EPA / Rolex dela Pena/EPA 賽後，在今屆世界盃已攻入兩球的歷基表示感到自豪和筋疲力盡。「



發生得太快了。皮球進門後，我非常興奮。」







事實也證明澳洲隊取得勝利的必要性。賽前預計只要和局1分便可晉級，詎料突尼西亞在同時開賽的比賽中以1比0爆冷擊敗已提前出線的衛冕冠軍法國隊。





而在稍後進行的C組賽事，阿根廷2比0擊敗波蘭，兩勝一負以小組首名晉級十六強，成為澳洲隊的下一個對手。

