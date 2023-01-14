【全球最長久DJ】香港「樂壇教父」Uncle Ray逝世 享年98歲

享年98歲的Uncle Ray郭利民，原名Reinaldo Maria Cordeiro，昨午在香港中大醫院離世。





他畢生奉獻香港廣播界及對香港樂壇有深遠影響，因而有「樂壇教父」的美譽。





Uncle Ray從1970年開始，主持香港電台的音樂節目《All The Way with Ray》，直至2021年才正式榮休，他更加是健力士世界紀錄「全球持續主持電台節目最長久的DJ」的保持者，他在1997年獲香港電台頒授「終身成就獎」。





香港電台亦在社交媒體Facebook撰文悼念Uncle Ray。



他亦曾獲英女皇頒授MBE勳章，而他分別在2008年獲香港特區政府頒授銅紫荊星章，以及在去年頒授銀紫荊星章。Uncle Ray 在2012年獲香港演藝學院頒授榮譽院士，以及在去年獲中文大學頒授社會科學系榮譽博士。





Uncle Ray本身是葡萄牙裔，講得一口流利廣東話，他生前有不少珍藏，擁有兩萬張極之珍貴兼絕版的黑膠唱片。





Uncle Ray前年接種新冠疫苗，並為香港政府拍攝宣傳片，呼籲長者打針，去年年初曾在寓所中風。





香港各界對Uncle Ray離世感到惋惜，並向其家人致以深切慰問。香港廣播處長張國財、商務及經濟發展局長丘應樺、文化體育及旅遊局局長楊潤雄分別讚揚Uncle Ray一生貢獻廣播界，對樂壇貢獻良多。

