【一文看清】聖誕新年計劃郵輪之旅 必須注意事項

要點： 郵輪公司和澳洲政府已制定了相關協議以減輕新冠病毒傳播；

民眾務必在出行前確保已接種最新一劑新冠疫苗。

Jiǎnchá yóulún de tōngfēng qíngkuàng, bìng shǐyòng gāo zhìliàng kǒuzhào. 19 / 5,000 Translation results 檢查郵輪的通風情況，並使用高質量口罩。

雪梨居民金谷（Emi Jingu）和她的家人一直期待著定於明年的郵輪旅行。由於新冠疫情，他們不得不取消了2020年和2021年的郵輪計劃。





這一位兩孩之母表示：如果我說不擔心在船上感染新冠病毒，那是「講大話」。但是全家一同乘坐郵輪旅行的樂趣是非常值得的。





自從聯邦政府在今年4月取消了對郵輪進入澳洲的禁令後，多艘郵輪出現新冠爆發報告，令人回憶起2020年的紅寶石公主號疫情事件——當時有28人喪生，660多人被感染。





然而，南澳大學流行病學家埃斯特曼（Adrian Esterman）教授說，當時的情況「非常不同」。





埃斯特曼解釋：「（當時）我們沒有疫苗或抗病毒藥物，社區幾乎沒有免疫力。如今，如果有數百名受感染的乘客下船，對港口的社區傳播來說影響不大。」





他補充：「然而，在郵輪上生病仍然不是一件令人愉快的事情，受感染的乘客最終可能會出現長期的健康問題。」



2020 年紅寶石公主號爆發船上集體感染，導致郵輪被禁。 Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE

紅寶石公主號的教訓

在紅寶石公主號事件後，澳洲政府與郵輪公司一起制定了協議，以減輕新冠病毒的傳播。





新州政府亦公布了與使用其Tier系統的進港船隻有關的新冠風險等級制度。





埃斯特曼教授說：「關鍵可能是通風，許多郵輪公司已經大大升級了他們的通風系統，包括HEPA過濾器和非常頻繁地更新船艙空氣。」





乘客可以向郵輪公司查詢他們是否有升級的通風系統以及其它新冠安全措施。





他表示：這些信息通常在他們的網站上都能找到。



身體不適請勿登船

進出澳洲的旅行者不再需要提供他們新冠疫苗接種證書。





然而，聯邦衛生護理部建議，如果你疫苗接種沒有保持在最新狀態（up-to-date），請重新考慮乘坐郵輪旅行。同樣，如果你感染了新冠病毒，患上重症的風險也會增加。





專家警告，那些在出發前一周有症狀或新冠檢測呈陽性的人士，不應登上郵輪，因為他們可能會是「包括新冠病毒在內的任何病毒的培養皿」。





埃斯特曼指：「乘客們在有限的空間裡擠在一起，病毒具有高度的傳播性。」



乘客在遊輪上的密閉空間逗留幾天，導致更高的感染風險。 Credit: Emi Jingu 金谷女士和她的家人已全面接種疫苗。





她說：「我想我們能做的就是在旅行前盡量減少外出，並一直佩戴口罩以減少被感染的風險。」





這家人還為自己購買了郵輪專用旅行保險，涵蓋了郵輪和陸上活動。





埃斯特曼提醒在這個假日季節計劃乘坐郵輪旅行的人士，要將疫苗接種狀態保持為最新。





他建議：「這仍然是預防重症的最佳保護措施。」





同時，他亦建議「無論何時，在室內都要戴上質量好的口罩（KN95/N95/P2）。確保購買涵蓋新冠病毒的旅行保險。因為如果病重，將需要被送下船接受治療。」





新州政府已經為計劃郵輪旅行的人制定了一份檢查清單。





欲了解更多信息，請訪問衛生和老年護理部的郵輪旅行信息和Smartraveller的建議。



