【隨時被黑客攻擊】谷歌Chrome明起不支援部份Windows

明日（2月7日）開始，谷歌瀏覽器將對數百萬網絡瀏覽器用戶構成潛在危險。





新版谷歌瀏覽器不支援舊版 Windows，這將使這些操作系統容易受到黑客攻擊。





將在2月7日推出的最新版Chrome 110將不再支援Windows 7、8、8.1。





Chrome 110版將是第一個需要Windows 10或更高版本的以上的Chrome， 第109版本將會是最後一個支持舊版Windows 7﹑ 8 或 8.1的最後一個Chrome版本。





雖然Windwos 7、8、8.1之後依舊能使用舊版Chrome，但無法再獲得任何安全及功能更新，使設備容易受到安全威脅。





從明日起，谷歌不會為 Windows 7 提供任何安全修復，但對於 Windows 8/8.1，谷歌表示將在2023年10月10日之前，向 Google Chrome 109 發布「重要」安全修復程序，以簡化客戶過渡。





谷歌表示，嚴重性的問題容許攻擊者在底層平台上讀取或寫入任意資源（包括但不限於文件系統、註冊表、網絡等），並具有用戶的全部權限。





谷歌表示，其支援「即將結束」，並鼓勵用戶「轉向受支援」的 Windows 版本，以確保可以繼續收到最新的安全更新和功能。





要繼續接收新的Chrome版本，用戶需要升級到Windows 10。





谷歌確認安全漏洞正被惡意方利用，但避免洩露具體細節，以避免對用戶造成進一步危險。





然而，據谷歌稱，公司透露的「高嚴重性」缺陷涉及 V8 JavaScript 中使用的一種混淆錯誤。





這種類型的軟件缺陷，可能會使電腦容易受到黑客訪問到受保護的內存、或惡意代碼的攻擊等。





谷歌在其開發者博客上的一份聲明中表示，在大多數用戶更新修復程序前，具體細節發布將「受到限制」。





聲明中又指，如果該缺陷存在於其他仍未修復的第三方中，谷歌亦會保留具體細節發布限制。



Windows 背後的公司微軟（Microsoft ）在三年前取消了對早期版本操作系統的支援。





當Windows 7於 2009 年發佈時，微軟承諾將為該系統提供10年的支持——該期限於2020年結束。





微軟當時表示「微軟已經停止對 Windows 7 的支援，我們可以將投資集中在支援更新的技術和更好的新體驗上」。





Windows 7用戶不再收到安全更新、軟件更新或技術幫助，令設備容易受到安全威脅。





對Windows 8的支援亦已於2016年1月12日結束，對Windows 8.1 的支持已於2023年1月10日結束。



