教育部長證實正計劃優先處理教師「簽證申請」

克萊爾昨日向記者證實，內政部長奧尼爾（Clare O'Neil）已同意、將提前審批正輪後簽證教師的申請。





「當局必須優先為想要來澳洲工作的海外教師提供簽證。」 聯邦教育部長克萊爾

會議集中討論瞭如何解決目前教育界的危機—教師勞動力短缺、工作量過大、留任問題、以及如何鼓勵希望中途出家成為教師的人士。





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澳洲獨立教育聯盟的堪培拉分會副主席、任職教師的泰勒Angela Taylor在會議期間表示，她必須每星期工作 60至70 小時，更試過因為要進行遙距遠課程，日做18 小時。





克萊爾表示，已經同意制定一項國家行動計劃，其中三個優先處理的領域，包括採取全國性的鼓勵方法吸引更多人成為教師、為教育系學生安排更多工作機會，及萊吸引教師留任。





他亦指，當局會召集全國教育系統各個領域的專業人士，預計將於 12 月各部長及廳長再次開會時，完成有關計劃的起草公作





新州教育廳長米切爾（Sarah Mitchell）表示，政府亦可以考慮、為技術人才短缺地區的移民，設立快速申請成為公民的渠道。



「其中一個令移民擔憂的挑戰是要等待簽證，我認為這也是阻礙潛在人才來到澳洲的原因。」 新州教育廳長米切爾

「如果各層政府能合作，可以在這個領域做很多事情，我認為今天的會議，亦是朝著正確方向邁出的非常重要一步。」





克萊爾還指出需要減輕教師的行政工作負擔，讓他們有更多時間教育學生；而他亦指，對於想轉行從事教學工作的其他專業人士，當局亦必須考慮如何減低轉職的成本，因為對方不能為了攻讀新學位而停止工作。





克萊爾亦希望，社區應對教師工作，建立更多尊重和認可，從而鼓勵更多人進入這個行業。





當被問是否會為行業的最佳教師的設立加薪奬勵計劃時，克萊爾就指：





「受薪教師剛入職時，已獲得非常不錯的薪酬。」



