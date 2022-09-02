【重磅消息】移民澳洲更快更容易？政府敲定大大提高移民上限

內政部長歐妮爾（Clare O'Neil）表示，澳洲政府會將移民上限提高到 195,000 人，比之前的 160,000 人大增 35,000 個。





歐妮爾的聲明與周五總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 的評論一致，即他們對需要更多永久移民來解決勞動力短缺問題達成「共識」。





歐妮爾在峰會上的最後一天強調，工黨政府的首要任務之一是將短期移民轉向永久性、其公民身份和國家建設。





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這意味著今年將有數千名護士，還有數千名工程師。在澳定居





移民部長吉爾斯（Andrew Giles）表示，政府將投入 3610 萬元來處理積壓的簽證。





吉爾斯表示，將在簽證處理上投資 3610 萬元，在未來九個月內增聘 500 人。





他指這樣除了清理積壓之外，將有助於實現不少人的永久移民計劃。





艾巴尼斯向澳洲廣播電台的早晨節目表示，澳洲的勞動力因為過份依賴臨時移民， 因而變得過於「脆弱」，這一個情況在大流行期間顯而易見。





因此，他們有一個共識是有必要增加[移民攝入量]，並且另一個共識是，需要朝著更永久的方向邁進，這不僅關乎數量，還關乎我們移民系統的構成。



艾巴尼斯表示：這樣做讓澳洲變得更加脆弱，當邊境關閉時，過度依賴臨時工，勞動力無法滿足這個國家所需的技能。





就業和技能峰會的一個關鍵討論點是移民和培訓在解決技能和勞動力短缺危機中的作用。





作為主要培訓計劃的一部分，總理昨日宣布到 2023 年再增加 18萬個免費 TAFE 名額。



LISTEN TO 現時在坎培拉舉行的就業和技能峰會，今天經已進入第二天、亦是最後一天的會議，相信今天討論的焦點將會放在移民政策對解決本地工人短缺的問題上。內政部長奧尼爾（Clare O'Neil）今天宣布，政府將把移民名額提高到 195,000 人，比之前的 160,000 人增加 35,000 個。 SBS Chinese 02/09/2022 05:18 Play

艾巴尼斯表示，峰會的主要內容是工作保障。





他在峰會中晚宴上表示：越來越多的人從事不穩定的工作。人們做兩份工作只是為了糊口，工資跟不上生活成本。



人們沒有固定工作所需要的保障或收入來支付抵押貸款或可靠地計劃家庭 艾巴尼斯

我希望民眾有安全感。 艾巴尼斯

總理說，峰會前的會談以及會議本身的成就之一是就減少對臨時移民的依賴達成共識。





他說：這裡有些人年復一年地持有臨時簽證，而且簽證一直在延長，卻沒有給他們確定性，讓他們能夠買房、送孩子上學並獲得安全保障。



我們需要做得更好。 艾巴尼斯

經濟學家·加諾特（Ross Garnaut）對此表示贊同，他說技術移民更有可能提高實際工資。





