澳洲人本年因欺詐或失40億 比去年增近2倍

金融服務部長鍾斯（Stephen Jones）宣佈，工黨將根據其選舉承諾，向澳洲消費者和競爭委員會撥款1000萬元，建立一個新的反詐騙中心。





政府亦將對身份恢復服務的撥款增加一倍，並在國會收緊《私隱法》前立法，並提高對數據洩露的刑罰。





政府亦會在電訊業、金融和社交媒體平台上引入更嚴格的行業規範，以提高安全性並減少經濟犯罪。





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根據澳洲競爭及消費者公署（ACCC）的數據，2021年澳洲人因詐騙損失超過20億元，其中通過短訊損失約1000萬元。





但實際數字超過20億元，ACCC 解釋，因為大約三分之一的受害者不向任何人舉報。





而在本年ACCC的詐騙監察服務（Scamwatch）的數據顯示，今年1 月至9月期間，Scamwatch收到超過166,000份報告，當中至今接到逾50,000宗網絡釣魚詐騙。





這反映出與去年同期相比，損失增加90%，達到4.248億元。





但計算所有損失時，本年損失數字預計為40億元。





鍾斯表示，他對40億元的數字感到不安，但並不感到驚訝。





他向七號網絡表示「這無論如何都是悲劇，當澳洲人正在努力應對生活成本上漲時，他們的畢生積蓄被剝奪，是無法容忍的。」





「這些錢本應在小企業或家庭內，而不是流向這些剝削澳洲人的犯罪份子手中。」



此外，根據價格網站Finder的一項研究發現，有四分之三的人表示，在2022 年收到欺詐短訊或電話，但只有5分之1有舉報。





Finder在8月份對全澳的1058人進行調查，其中75%的人表示他們曾被騙徒聯絡過。





以全國2580萬人口來比較，有關比例相當於約1500萬人。





另有5%受訪者表示，他們不知道自己是否有收到詐騙短訊或電話，只有20%的人說他們沒有被騙徒聯絡過。





有4%的人表示，他們在收到短訊或電話一段時間後，才意識到這是騙局。





Finder的理財專家梅金森（Sarah Megginson）警告，人們要警惕詐騙，特別是在他們開始聖誕節購物的時候。





她建議人們忽略來自未知號碼的電話。





她指，讓來電者轉到語音信箱。如果他們留下一個號碼，可以檢查號碼是否與網上的真實業務相符。





她續指，如果在WhatsApp或Facebook上收到聲稱來自母親或親友的訊息，指他們因丟失手機並需要幫助，需要特別留心，因這是在本年首7個月共造成260萬元損失的「媽媽騙局」。





梅金森並建議人們忽略可疑短信，她強調，永遠不要回覆或點擊短訊中的網站連結。這些連接可能會連到病毒和其他惡意軟件，或連到試圖偷取個人資料的虛假網站。





她建議大家，仔細閱讀短訊，如語法和拼寫錯誤，通常都是欺詐短訊。





她並建議人們在網上購物前，先研究購物網站，「如果你在網上尋找最優惠價格，你可能會遇到一些看起來很真實的詐騙網站，這些網站以極低的價格出售商品。」





她指，如果不確定網站是否有信譽，可在Google上搜索評論，一般可快速了解產品是否合法。



