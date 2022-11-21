政府擬更嚴格監管「先買後付」服務 與信用卡相同

政府呼籲提交財政部建議的三個監管方法選項，以實施更嚴格的先買後付 (BNPL) 監管。





「先買後付」的行業很快就要面對，與信用卡或貸款產品相同的監管，金融服務部長鍾斯（Stephen Jones）表示，雖然該行業的行為守則至今為止運作良好，但隨著行業的成熟，需要更強有力的監督。





鍾斯指「澳洲人是這個星球上最熱衷於採用新技術的人之一。」





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「他們喜歡先買後付的便利，但他們想知道這是否安全的。我們需要在保護消費者與創新的新產品之間取得平衡。」





「我們想要創新，我們希望人們能夠使用這些產品，但我們希望確保有適當的監管。」





BNPL，包括市場的領導者 Afterpay 和 Zip，已迅速成為最受歡迎的商品和服務購買方式之一。





在上一個財政年度，用戶數量從500萬激增至700萬，主要由18至34 歲的人持有。





根據儲備銀行(RBA) 公佈的2021年前6個月交易數據，BNPL交易金額相當於澳洲銀行卡交易的1.7%，供應商處理的交易額約為115億元。





據估計，澳洲市場上有近20種BNPL服務，由十多家公司提供。





但這個相對較新的行業不在現行信貸法的規管範圍內。





有9家BNPL公司簽署了一項自願性行業準則，其要求包括對價值超過 2000 元的交易進行適用性評估、有符合澳洲證監署標準的投訴處理流程，以及困境條款。



討論文件提出三個監管建議。第一個建議採較寬鬆監管形式，但具有較強的自我規管和承受能力測試。





建議二將部分BNPL行業納入信貸法，要求供應商獲得澳洲信貸許可證，並加強其行業守則。





第三項建議是將該行業完全納入該法案，並使當前適用於信用卡供應商的負責任貸款義務，也適用於 BNPL行業。





財政部一份文件指出，這些產品是一般意義上的「信貸」。





澳洲證監處（ASIC）2020年的一份報告中發現，21%的BNPL 客戶沒有付款。





報告又發現，有20%的人因為超支而減少開支或放棄必需品，如吃飯。





亦有人錯過重要賬單，包括家庭費用和房貸。





鍾斯擔心700萬BNPL客戶中，有些人持有多個賬戶，令他們容易受到不斷增加的債務的困擾。





鍾斯指，市場上只有一小部分人陷入困境，政府希望對那些註冊 BNPL 平台的人進行信用檢查。





「我們不希望看到人們處於與過去信貸市場最差時間的情況，他們可能擁有5張、6張、8張或8張信用卡。」





有BNPL供應商向財政部表示，已經實施風險管理措施，包括信用檢查，或者如果消費者錯過付款，會限制進一步使用這些服務。





去年，澳洲成立的 Afterpay 被推特創始人多爾西(Jack Dorsey )以 390 億元收購。從那以後，Afterpay 在澳交所的股票下跌了近一半。



