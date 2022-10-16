全澳大學調查報告：呢間大學畢業生薪金最高

聯邦政府教學質量指標（Quality Indicators of Teaching and Learning）發表2022年畢業生成果縱向調查（Graduate Outcomes Survey – Longitudinal），全澳大學畢業生在完成學位後的3年內繼續在就業方面取得強勁增長。 2019 年本科生畢業後全日制就業率為 73.6%，但在畢業後的三年內上升了 17.9 %，到 2022 年達到 91.5%。





其中，新南威爾士大學UNSW大學本科生畢業3年後，全職就業率最高，達到95.7%，學士學位畢業3年後，平均年薪為 87,500 元。研究生畢業平均更高達年薪130,000元，也是全澳收入最高的畢業生。





不過，一些排名較低的鄉鎮區大學，畢業生收入排名也較高，在澳洲8間大學組織，除了新南威爾士大學外，澳洲國立大學ANU與雪梨大學USdy，列入全澳研究生畢業收入最高的10間大學，而另外只有澳洲國立大學，列入本科生畢業收入最高的10間大學。





Advertisement

就本科和研究生畢業3年的收入及全職就業率，澳洲排名第一的墨爾本大學（University of Melbourne ）學士學位畢業生的收入排名，是倒數第二，研究生畢業後3年收入排名，就於中間位置。





有分析認為，由於鄉鎮區大學很多是已經工作，然後在返回大學進修，年紀較大的學生，而8間大學組織的大學，多數是中學畢業後進入大學的學生，因此畢業頭3年，工作經驗較淺，收入會不及鄉鎮區大學有工作經驗的畢業生。





全澳大學本科生畢業3年後平均年薪80,000元，有碩士或研究生學位，平均年薪103,000元。





不過，女畢業生的收入不及男畢業生，研究生畢業，女性收入少12,500元一年，學士學位，女性年薪少5,700元。





在本科生畢業3年全職就業率方面，緊隨排第一的新南威爾士大學的，是坎培拉大學（University of Canberra）有95.4% ，雪梨科技大學 UTS 有95.2%。研究生畢業3年的就業率，聯邦大學（Federation University）以 98.6%位居榜首，其次是邦德大學（Bond University）有98.4%。





神學大學（University of Divinity）研究生畢業3年，全職就業率最低，只有 81.3%，其次是托倫斯大學（Torrens University），89.8%。塔州大學本科畢業生，只有81.5%畢業三年後從事全職工作。





一些女性入學率極高的大學，畢業生3年後的全職就業狀況出現倒退，包括澳洲天主教大學（Australian Catholic University），該大學在研究生畢業3個月時，全職就業率是 96.8% ，3年後就下降到 91.7%。聖母大學（University of Notre Dame）和托倫斯大學也有倒退情況。





另外，與科學相關學位的畢業生就業和收入，是所有學科中最差的，但創意藝術、傳播、款待及旅遊除外。

