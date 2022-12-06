新州中小學課程改革 回歸基本步

新州學校將對英語和數學課程進行全面改革，包括回歸基礎，強調語法、標點符號、句法和核心計算能力。





新州教育廳長米切爾（Sarah Mitchell）周一（12月5日）發布了新的學校教學大綱，稱需要對教學進行全面改革。





但工黨反對派指責政府「修修補補」，並未解決該州教育系統中的重大問題。





在 NAPLAN 結果顯示特定年級組（包括 5 年級和 9 年級）的計算能力和讀寫能力下滑後，對 3 至 10 年級學生的教學大綱進行了調整。





米切爾向記者表示：「我們將在這些涵蓋英語和數學的新教學大綱中，繼續關注明確的學習和循證方法，並確保學生掌握基礎知識。」



她指：這不僅僅是為他們在學校的時間做好準備，還要為他們提供未來就業和學習所需的東西。





米切爾表示，在今年較旱時針對幼稚園至二年級學生的新拼音課程作出變更，「在變更後取得了成效」。





新州州長佩洛德稱這項改革對新州學生來說是千載難逢的機會。





他指：「至關重要的是，新州的學生在識字和算術方面都具備強大的技能，這樣他們才能在校內及以後的學業生涯中取得成功。」





他表示：「我們的 NAPLAN 成績告訴我們需要在高中專注於語法、句子結構和標點符號的明確教學，同時為必修的 HSC 數學課程做好準備。」



專注於這些基礎知識是成功的關鍵，沒有比孩子從小學開始接觸優質教育更好的起點了。 佩洛德

新州工黨領袖柯民思（Chris Minns）表示，雖然課程改革受到歡迎，但教育系統的主要問題是無法吸引和留住教師。





柯民思指說：「當你考慮我們在教師招聘和保留方面遇到的主要問題時，（州長）正在修修補補。」





莫納殊大學最近的一項研究顯示，近三分之二的教師正計畫因不可持續的工作量、疲憊、壓力和倦怠而退出該行業。





工黨承諾，如果在3月當選，將廢除教師工資2.5%的工資上限。





兩黨都承諾聘用 一萬名新教師，或將臨時職位轉為正式職位。





與此同時，家長將在暑假前獲得 500 澳元的課前和課後託管代金券。





這些代金券適用於學齡兒童的父母，包括明年開始上幼稚園的兒童。





佩洛德敦促即將進入漫長暑假的爸爸媽媽們下載代金券，以支付假期的幼托費用。





父母可以為每個孩子索取一張代金券，可以在 1 月 31 日之前下載，並可以在 6 月 30 日之前使用。





家長們可以使用Service NSW的服務網站來尋找接受優惠券的課前和課後教育機構。



