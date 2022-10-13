青蘋果緣何成為澳洲特產？點解英文叫做「Granny Smith」？

不過在此之前，不如讓我們先了解一下青蘋果節的來龍去脈吧！



誰是Granny Smith？

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青蘋果節以「Granny Smith」命名，這是澳洲青蘋果的種植者瑪麗安史密斯（Maria Ann Smith）的暱稱「史密斯婆婆」。後人便以暱稱命名了青蘋果。





主辦青蘋果節的萊德（Ryde）市議會網站刊載了一篇來自瑪麗安的曾孫John Spurway與萊德圖書館和信息服務部門前地方研究經理Megan Martin共同撰寫的 文章 ，其中蘊含大量珍貴歷史資訊。





文中寫道，瑪麗安史密斯於1799年出生在英格蘭修適士郡的農村，名叫Maria Ann Sherwood。她19歲時嫁給了一名農場工人湯瑪士（Thomas Smith），婚後育有8個孩子。他們一直在當地生活，直至1838年應政府招募來到澳洲。



萊德地區在十九世紀以農業種植業而聞名。 Credit: City of Ryde 當時，新州急需具有農業和貿易技能的人，因此史密斯一家和其他移民家庭乘坐Lady Nugent號輪船出發，並於當年11月27日抵達雪梨。





之後，湯瑪士被一位富有的拍賣商和土地經紀僱傭，工作地點就在今天的萊德地區；此外也有記錄顯示，湯瑪士還曾在退役少校Edward Darvall位於西萊德的莊園工作過一段時間。





湯瑪士在1850年代買下了位於Field of Mars Common邊緣的約24英畝的土地作為農場，正位於如今伊士活的North Road和Abuklea Road之間，北部邊界則在今天的Irene Crescent和Longview Street之間。史密斯一家的房子就在North Road附近。



青苹果從何而來？

從歐洲人定居的早期開始，萊德地區就因種植水果而享有盛名，橙子、杏子、葡萄、桃子、草莓、油桃、蘋果和梨都很多產。一些果園主還專門種植他們自己培育的水果品種，其中就有瑪麗安史密斯。





關於她的最早記載出現在1924年6月25日的地方報紙《農民和定居者》（Farmer and Settler）一篇文章中，由果園主兼歷史學家Herbert Rumsey撰寫。





他採訪了當地的水果種植者Edwin Small。後者回憶說，1868年，瑪麗安邀請他和他的父親去查看她農場小溪旁長出的蘋果幼苗，那幼苗是從塔州買來的French crab蘋果之中一枚壞掉的蘋果發育而來的。



Source: Pixabay 此後，那蘋果品種被當地果園主栽培，但在她生前，這種蘋果並未成為一種商業品種。她在1870年去世，直到1890年的Castle Hill農業和園藝展上，該款以「Granny Smith」命名的蘋果品種才被廣為人知。





之後在1891年的展會上，青蘋果幼苗獲得了烹飪類蘋果的獎項，而到了1892年，許多種植者都展出了Granny Smith品種。





1895年，新州農業部門的水果專家Albert H. Benson認定青蘋果幼苗為適合出口的品種，他還在Bathurst的政府實驗田啟動了這種蘋果的首次大規模種植。





如今，這些「意外」誕生的綠色小蘋果，以香脆可口、可生吃亦可烹飪的特色，遍佈世界各地的種植園。而其發明者瑪麗安，則在萊德的聖安妮公墓長眠。

