綠黨國會議員「涉黑」辭去參院副領袖職務

澳洲廣播公司（ABC）引述索普的職員指，她未曾披露與維州電單車黨Rebels的前「坐館」Dean Martin的戀愛關係，而當時她擔任國會的執法事務委員會成員，獲得有關電單車黨和有組織犯罪的機密簡報內容。
報道指，該職員獲悉兩人關係後，已敦促索普向綠黨領袖班特（Adam Bandt）披露。
不過，班特今日（10月20日）表示，他也是透過傳媒知悉此事。「我（看到報道）方才留意事件。我已要求索普議員辭去（綠黨）參院副領袖，我也收到了辭呈。」
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「索普議員應至少告訴我她和Martin先生的關係。她未有如此做，是嚴重缺乏判斷力。索普議員說她明白，因此我期望她未來及繼續履行其職務責任時要表現出更好的判斷力。」
索普亦發表聲明證實辭職：「我確實犯了錯誤，我沒有作出好的判斷力。我會反省，並專注於重要的職位工作，特別是為原住民發聲。」
綠黨參議員索普。 Source: AAP / DIEGO FEDELE
她承認2021年初在黑人平權活動上和Dean Martin相識，並短暫拍拖，目前是朋友，並有為原住民權益發聲的共同興趣。
索普在黨內的其它職位，包括共和事務和體育事務的發言人。本身作為原住民，她亦從2020年起擔任原住民事務發言人。
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