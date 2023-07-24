移民澳洲後即買4把槍 華人愛好者：玩槍不等於暴力

要點 在澳洲，每100人中至少有3人持有槍牌，可以合法持槍。

一位持槍者表示，很多人認為他們容易存在暴力傾向，這是誤解。

控槍遊說團體表示，澳洲現行槍管政策需要與時俱進。

警告：本文含有可能被視為暴力的槍械內容，如感不適請勿繼續閱讀。





中國移民石一工（Rocky Shi）於2013年定居布里斯本後，終於實現了自己的「玩槍夢」。「到了澳洲之後我就開始打飛碟，它極大地幫助了我適應這個新的環境、這個新的國家。」





他告訴SBS中文，自己對首次買槍的興奮感仍記憶猶新：「當我能夠買槍的時候我不是買一把，我第一次買了四支長槍……回來做的第一件事情就是擦槍。」





作為一個不折不扣的槍械愛好者，他說很多人誤解喜歡槍支的人都有暴力傾向，「但事實並非如此」。「對我個人來講，（射擊）是我生活中完全不可缺少的一部分。」



一個人善不善良、暴不暴力和他有沒有武器無關。 石一工

持槍會增加兇案嗎？

一些禁槍支持者擔心，更多槍械流通可能會增加兇殺案發生的可能性。但專家表示，這種擔憂未經證實。





昆士蘭大學（UQ）的槍支暴力和政策專家麥菲德蘭（Samara McPhedran）表示：「研究證據表明，澳洲的槍支法律對槍殺案幾率的影響甚微——如果有影響的話。」





她解釋，雖然澳洲民間的持槍量在不斷增加，但槍殺案在1996年前後的發生比率均呈下降趨勢。





根據雪梨大學槍械分析網站GunPolicy.org發佈的最新數據，澳洲已登記的私人槍支數量從1996年的320萬支增加到2020年的近380萬支，增加了18%。





與此同時，槍殺案的每年發生率從1996年的每10萬人0.57宗下降到2020年的0.13宗。



數據顯示，澳洲每10萬人中槍殺案的每年發生率總體呈下降趨勢。 Credit: GunPolicy.org 麥菲德蘭博士表示，澳洲的槍械管制可能會限制民眾獲得武器，從而限制持槍自殺概率，但這也「很難將槍械管制（對自殺率）的影響與同期其他社會和經濟變化區分開來」。





雪梨大學公共衛生學院院長Joel Negin教授告訴SBS中文，絕大多數槍支導致的死亡都是自殘或自殺。





他呼籲社會各界，包括槍支擁有者、槍支俱樂部、警察和醫療服務提供者，「多關注和支持那些正在經歷艱難時期的人們，減少其獲得槍支的可能性」。



澳中同年禁槍

中國的《槍支管理法》於1996年出台，實行全民禁槍。該法律「禁止任何單位或者個人違反法律規定持有、製造（包括變造、裝配）、買賣、運輸、出租、出借槍支」。





同一年，澳洲也引入了全國槍械政策——《國家槍支協議》（National Firearms Agreement，NFA），該政策是因應亞瑟港（Port Arthur）大屠殺而推行。





1996年4月28日，Martin Bryant在塔州的亞瑟港向路人開槍，造成35人死亡，23人受傷。





時任澳洲總理何華德（John Howard）在悲劇發生後推動實施了全國性的槍械管理政策，首次引入槍支登記制度，並對特定類型的槍支施加限制。





國家槍支協議下，民眾必須具備「合理的理由」才可持槍，包括狩獵、運動或特定職業用途等。



1996年亞瑟港慘案發生後，大批民間持有的槍械被收繳。 Source: AAP 為了參與射擊比賽，石一工經常去美國打槍。他認為，和中國「過於嚴格」、美國「過於寬鬆」的槍械管控相比，澳洲介於兩者中間，「其制定槍械的方向是對的」。





「（澳洲）允許你持槍，但是在持槍前每個人都必須要很清楚地知道怎麼合法、安全地使用槍械。」





GunPolicy.org網站稱，澳洲擁有太平洋地區最嚴格的槍支管制政策和部分國際上最全面的法規。



澳洲人持有多少槍？

在澳洲，每100人中至少有三人擁有槍支執照（Firearms License）。民間目前登記在案的有近380萬把槍，平均每位持牌人擁有4把。





GunPolicy.org在2021年發佈的數據顯示，在未申報武器的「灰色市場」中，私槍擁有者估計總共擁有26萬把非法槍支。





根據Small Arms Survey，美國民間有近4億把槍，是世界上私人擁有槍支最多的國家。



在澳洲，槍牌申請人必須通過背景調查。根據相關法律規定，申請人必須是「合適人士」（fit and proper person）。





維州警方發言人向SBS中文解釋，評估申請人是否「合適人士」涉及多種因素，如是否有犯罪史、其所在組織、身體和心理健康影響等。「任何被發現違反執照要求或不履行義務的人都將被取消槍牌，並被起訴或受到處罰。」





除了對持槍資格進行審查外，澳洲法律也嚴格規定了槍械和彈藥的存放要求。如槍支和彈藥必須分開存放，且保管在上鎖的容器中等。





石一工表示，射擊對他而言是一項「修身養性的運動」，需要高度集中和專注才能取得好成績。





然而，墨爾本控槍遊說團體 Gun Control Australia（GCA）發言人Tim Quinn駁斥了這一觀點。



我們不同意它（射擊）是「普通運動」的說法，就像高爾夫或網球是普通運動一樣。 Tim Quinn

他告訴SBS中文：「澳洲人需要對現行的槍支登記系統有信心，相信其正以最嚴格的方式保護社區免受槍支暴力的傷害。」





「但是，我們仍面臨著許多不斷變化的挑戰......槍支的擴散、槍支許可證數量增加以及更危險的新武器正在進入社區《國家槍支協定》需要更新，以適應技術和時代趨勢的變化。」

