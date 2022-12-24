【巴黎不平安！】法國庫爾德社區槍擊案致三死釀「暴力示威衝突」

案發在法國時間，昨日中午左右發生，一名槍手在巴黎市中心繁忙的第 10 區Rue d'Enghien的一個庫爾德文化中心及附近的庫爾德咖啡館開槍打死三人後，導致受驚的途人爭相逃避。





在庫爾德中心工作的藝術家 Juan-Golan Eliberg 向路透社表示，槍手的目標是庫爾德人。但內政部長達爾馬寧則強調，疑兇顯然是針對外國人，但目前還沒有證據表明襲擊針對庫爾德族人。





一名槍手闖入法國巴黎庫爾德社區中心及庫爾德咖啡館槍殺三人及導致多人受傷。 Source: AAP / EPA 警方表示，他們已經逮捕了一名 69 歲的男子，巴黎的檢控官貝庫奧 (Laure Beccuau) 表示，涉案男子亦因一年前在巴黎向一個移民營地用軍刀發動襲擊正等待審判，在最近才獲釋。





庫爾德文化中心的一名律師說，所有三名死者都是庫爾德人。





法國總統埃馬克龍在推特上譴責今是「可惡的襲擊」。





「法國的庫爾德人，一直是巴黎市中心可惡襲擊的目標。我感謝安全部隊的勇氣及冷靜應對。」





事發後，有大量庫爾德社區成員上街抗議，並與防暴警察發生衝突及釀成騷亂。



事發後，有大量庫爾德社區成員上街抗議，並與防暴警察發生衝突及釀成騷亂。 Source: AAP / ABACA 在昨晚夜間有人則向警察投擲氣油彈，並破壞垃圾桶及餐廳餐桌，據報至少一輛汽車受損。警方則以催淚氣體驅趕示威者。







一名庫爾德社區成員在與警察發生衝突後被拘留時，跪在地上。 Source: AAP / AP 警方正循謀殺、過失殺人及嚴重暴力行為展開調查。調查人員事發後數小時已到現場搜證，而武裝警察則一直在場戒備。



