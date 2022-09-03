【誤導自稱醫生】整容師無皇管致永久毁容 政府急推改革

重點： 衛生部長已經同意實行多項改革以規範整容行業

調查發現行業規管寬鬆，任何整容師可以在沒有適當培訓的情況下進行侵入性手術

行業將被禁止使用病人所寫的推薦文作招徠，包括在社交媒體

整容師如沒有相關資格，將被禁止聲稱自己為美容外科醫生

澳洲整容行業不良銷售手法盛行， 不少苦主詳細講述了他們因整容所遭受的永久性傷害。





全國各地的衛生廳長現已同意進行一系列改革，以整肅有關行業，確保負責進行整容手術的醫生具備適當的專業資格，並要按照最高的衛生和安全標準工作。





除非獲得認證，否則這些整容醫生張被禁止將自己描述為美容「外科醫生」，他們亦將被禁止使用消費者所寫的推薦文作招徠，包括在社交媒體。





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一直以來，均有整容手術從業員在使用社交媒體作招徠，以繞過國家的醫療廣告禁令 吸納生意。





在周四發佈的一份獨立報告中，專員發現行業規管寬鬆，包括不安全的做法、誤導性廣告以及最低資格標準的需求。





任何整容師都可以在沒有適當培訓的情況下，為消費者進行侵入性整容手術。









澳洲衛生和老年護理部長畢勒（Mark Butler）表示， 將立即開始實施改革。





他說：「 澳洲人應該對整容行業的安全和質量充滿信心，而改革將會提供這一點。」





「 這些非專業的整容師年來一直不受監管，而商界政府根本沒有採取行動，來清理一個已經變得類似於狂野西部的行業。」





這些沒有專業資格的整容師被形容為「 整容西部牛仔」（surgery cowboys）」，意思是指未有專業外科醫生資格，且未有監管的整容師。





「 我感謝這些勇敢的男女苦主，他們講述了他們的經歷，並闡明了這種駭人聽聞的行為。」





另外，澳洲醫學委員會將採取行動，通過在醫療人員註冊名單中添加「 執業領域」，來澄清整容手術提供者的資格， 亦會設立投訴熱線。





澳洲醫學協會對有關改革表示歡迎，但表示政府需要迅速明確地說明誰可以稱自己為外科醫生，並希望盡快獲得有關提案的更多詳細信息，又稱魔鬼在細節中



協會主席羅布森（Steve Robson）表示，協會已準備好與衛生監管機構合作以實施這些變化。





羅布森說：「 在被推諉四年多後，衛生部長終於看到了曙光，並採取了我們一直呼籲的行動。」





「令人遺憾的是，媒體曝光了我們在誤導性術語『整容外科醫生』下看到的病人的一些可怕結果。」





但有關協會表示擔憂在註冊名單中加入「執業領域」可能帶來的影響。





於10 月，共9間報社和澳洲廣播公司對具爭議性的整容外科醫生進行了聯合調查，發現各個診所存在嚴重的衛生和





安全漏洞，並因此令澳洲醫學委員會向幾名整容師採取行動。





