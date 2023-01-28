【警告】如果見到呢樣嘢千萬不可碰 否則惹禍上身！

Key Points 當局正在尋找從西澳一輛貨車上掉下來的放射性小囊。

當局已發出警告，指該小囊發出的射線可能導致皮膚灼傷或造成放射性疾病。

危險物品專家正在尋找這枚 8 x 6 毫米大的固體小囊，遺失的小囊體積比十仙硬幣還小，但發出的輻射量約等於十次 X光檢查。該囊相信是在 1 月 10 日至 16 日之間由紐曼（Newman）以北的一個礦場運往珀斯期間遺失。





消防及緊急服務部負責人吉爾（David Gill）說：『我們開始徹底搜查區內的道路和其他區域，特別是珀斯東北部的大北方公路（Great Northern Highway）。』





西澳首席醫官羅伯遜 (Andrew Robertson) 說：『這個銀色小囊會發出貝塔粒子（beta）射線和伽馬（gamma ）射線，所以如果你接觸或靠近它，你可能會令皮膚受到損傷，包括皮膚遭灼傷……如果長時間靠近它，更可能會導致急性放射性疾病。』



危險物品專家正在尋找這枚 8 x 6 毫米大的固體小囊，遺失的小囊體積比十仙硬幣還小，但發出的輻射量約等於十次 X光檢查。 Credit: Department of Fire and Emergency Services WA 他亦敦促自 1 月 10 日起，曾使用大北方公路的司機應檢查他們的車胎是否藏有「不明顆粒」，他亦奉勸一旦發現類似的物品，大家千萬不要接觸而應馬上聯絡消防及緊急服務部門或立即致電 13 DFES（13 33 37）。







羅伯遜說：『如果大家見到任何看起來好像有關小囊的物品最好馬上遠離，在理想情況下要保持至少五米距離。如果你認為已發現該小囊，千萬不要觸摸，亦不要試圖放入袋或汽車內。』



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