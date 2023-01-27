【上車無期？】Help to Buy 助置業計劃推行無期 被轟燒錢

艾巴尼斯所提出的「Help to Buy」共享股權計劃推出經已延遲，而且即將耗盡財政預算。





政府甚至不能承諾該計劃能夠於本財政年度開始實施，該計劃原定於 1 月 1 日推出並承諾每年幫助 10,000 名置業人士。





艾巴尼斯於去年大選前提出「Help to Buy」共享股權計劃， 但他沒有具體說明計劃何時展開。





然而，澳洲新聞集團獲悉工黨在競選前，在向議會預算辦公室 (PBO) 提供的資料中指明 2023 年 1 月 1 日為開始日期，因此PBO可以向該黨提供估計預算以宣佈政策。





惟目前似乎沒有任何啟動該計劃的時間表。





澳洲新聞集團已向政府查詢是否可以承諾在 7 月 1 日之前推出「 Help to Buy」，但仍未獲得回覆。





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多項競選承諾仍未兌現

「Help to Buy」 是去年工黨發起的競選活動的核心， 未能如期推行對艾巴尼斯政府來而言意義重大。





政府已經不得不放棄在大選前作出的每年減少 275 元電費的承諾。





惟這些未能如期推出的關鍵政策現在已成為背景，因為工黨的成員準備提出縮減或增加，削減第三階段所得稅，這是另一個救濟措施的關鍵。





這些立法削減措施將在 2024-25 年為納稅人節省約 170 億元，但政府希望將其取消，認為措施過於偏重於高收入者。





政府發現經濟陷入困局時考慮推出有關措施。通脹率處於 32 年來的最高水平，利率預計將在 2 月份達到十年來的最高水平，去年租金中位數上漲 10.2%，建築成本上漲 12%。



要求數據說明對財政預算影響

「Help to Buy」共享股權計劃的進展緩慢，而其潛在的未來成本似乎亦正在快速攀升。





PBO 估計該計劃會為2025-26 年的 財政預算「總體現金餘額」帶來76.1 億元的負擔。這包括共享股權計劃的「公共債務利息」支出總額。





澳洲新聞集團了解到，PBO 的初步估計是使用 2.2% 的平均借貸成本計算得出的。然而，到 10 月份工黨公佈第一份預算時，政府的平均借貸成本已飆升至 3.8%。









在發佈之前，澳洲新聞集團一再要求政府提供最新數據，以說明「Help to Buy」對「總體現金餘額」的影響。





按照提議，該計劃將提供高達新樓購買價格 40% 和現有房屋購買價格 30% 的股權出資。買家需要有 2% 的首期，並有資格獲得抵押貸款。





房屋部長科蓮絲(Julie Collins) 的發言人說：「艾巴尼斯政府致力於實現我們雄心勃勃的住房改革議程......包括「Help to Buy」共享股權計劃。」





聯邦反對黨房屋事務發言人蘇卡(Michael Sukkar)表示：「我們看到一位部長失踪了，政府沒有任何計劃。」







