父母為甚麼要安排孩子接種新冠疫苗?

Highlights 澳洲將於 9 月 5 日開始為 5 歲以下弱勢兒童推出新冠疫苗

部分孩子感染新冠後情況嚴重

兒童對疫苗產生的副作用比成人少

今年(2022年)年初開始，澳洲所有 5-11 歲的兒童都可以接種新冠疫苗。





但是， 在230 萬名符合條件的兒童中，只有 40% 的兒童接種了兩劑疫苗。





雪梨兒童醫院的兒童傳染病專家麥克馬倫 (Brenden McMullan)博士解釋，父母可能擔心疫苗帶來副作用，並且不確定孩子是否需要接種疫苗。



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兒科醫生兼副教授伍德(Nick Wood)表示，疫苗接種率低的原因還包括疫苗的運送和父母缺乏時間帶孩子去疫苗接種中心。





伍德教授說:「部分6 、7 歲的孩子感染新冠後，其父母可能認為病情並不嚴重，因此不急於接種疫苗。」





「另一個低接種率的原因是如果染上新冠，當局建議至少等待三個月後才再接種疫苗。」





兒童需要接種新冠疫苗嗎？





兩位專家都表示，大多數孩子感染新冠病毒的病徵輕微，但對於部分孩子，特別是那些有慢性疾病的孩子來說，感染新冠可能會非常嚴重。





伍德教授說:「部分孩子病情可能很嚴重，需要住院治療。甚至需要使用氧氣機呼吸，同時沒有食慾。」





他說，接種新冠疫苗可以防止孩子患上重病。





伍德教授說:「即使你曾經感染過，接種疫苗也會有好處的。因為接種後你的免疫力將覆蓋更廣，可以保護你免於再次感染。」



麥克馬倫博士表示，未接種疫苗的人士，包括兒童，更有可能感染新冠病毒。





他說:「在新冠大流行初期，我們往往在醫院看到青少年的病情嚴重。但現在卻出現在年幼孩子身上。」





疫苗有多安全？





專家表示，新冠疫苗經過徹底研究，並已用於全球數百萬兒童身上。





在澳洲，它們經過醫藥用品管理局(Therapeutic Goods Administration)的評估，並得到澳洲免疫技術諮詢小組 (ATAGI) 的推薦。





伍德教授是最近 AusVaxSafety 報告的主要作者，該報告分析了超過 20萬名 5 至 15 歲澳洲兒童接種疫苗的安全數據。





他表示，兒童常見的副作用是注射部位疼痛和發紅，一般在接種疫苗後的 48 小時內出現並持續數天。





發燒、頭痛和肌肉酸痛則是兒童和成人的其他常見的副作用。





伍德教授說：「兒童出現副作用的機會往往低於成人。5 至 11 歲的兒童比 12 至 15 歲的兒童機會也較低。」



伍德教授和他的團隊表示 12 歲以下兒童患心肌炎的風險非常低。





伍德教授說:「 15-25 歲的年齡組別中心肌炎最常見。它主要發生在接種了兩劑疫苗的年輕男性身上。年輕人或青少年可能會感到胸痛或心悸。」





他補充說:「如果感到不適，他們需要去看家庭醫生或到急症室就診。但這並不常見。」





傳染病專家麥克馬倫博士處理過不少有嚴重副作用的個案，他同時協助進行免疫接種。





麥克馬倫博士說：「我的病人當中，患有嚴重新冠感染的兒童比出現疫苗副作用的兒童還要多。」





建議兒童接種哪些疫苗？





目前，澳洲免疫技術諮詢小組(ATAGI) 建議為 6 個月至 5 歲的弱勢兒童接種兩劑莫德納( Moderna) 的 Spikevax 疫苗。





澳洲免疫技術諮詢小組表示:「這個年齡組別的兒童較小因感染新冠而住院。而因新冠入院或死亡的少數人當中，一般都有潛在的慢性疾病或免疫力低。」



國家法定傳染病監測系統報告了 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 6 月 17 日期間， 0-5 歲的兒童有35萬宗感染新冠個案和 8 名兒童死亡個案。





5-11 歲和 12-15 歲年齡組別的兒童都可以接種兩劑輝瑞或莫德納(Moderna)疫苗。第三劑只推薦給弱勢的兒童。





兒童長期感染新冠病毒





麥克馬倫博士說，與兒童相比，成人長期感染新冠更常見。





他說:「大多數感染新冠病毒的孩子會在幾周內痊癒。」





在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。



請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。





目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。



