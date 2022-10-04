國會強姦案今日開審 多名政界高官列入證人名單

前自由黨男職員被起訴在國會大廈內未經對方同意下與一名女子發生性行為，庭審今日（10月4日）起展開。

BRUCE LEHRMANN COURT

被告萊爾曼（中）在律師陪同下抵達首都領地最高法院。 Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

27歲的昆州男子萊爾曼（Bruce Lehrmann）被指涉及前自由黨職員希金斯（Brittany Higgins）在國會大樓遭強姦的事件，在去年8月6日被首都領地警方發出傳票。

案件因文件問題和防疫限制等屢次押後，最終今日起在首都領地最高法院開審。首席大法官麥卡勒姆（Lucy McCallum）主持審訊，預計會進行四至六星期。

作為受害人的自由黨同事，萊爾曼被控在未經其同意下進行性行為，而他始終否認指控。
Advertisement
相關內容

【國會強姦案】警方昨起訴一男子性侵 代表律師否認控罪

希金斯及其伴侶沙拉茲(David Sharaz)出席今日庭審。

首都領地刑事檢控專員德魯姆戈德（Shane Drumgold）在庭上列出52名可能傳召的證人名單，包括兩名前內閣部長雷諾茲（Linda Reynolds）和卡殊（Michaelia Cash）、前總理的幕僚長昆克爾 (John Kunkel) 以及率先披露案情的傳媒人士。

庭上決定16人的陪審團，包括6男10女。法官麥卡勒姆要求他們保持「不偏不倚」，即使他們是自由黨的支持者或參加過支持希金斯的活動。
BRUCE LEHRMANN COURT
希金斯出席今日庭審。 Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE
相關內容

「夠了」：希金斯促採取具體立法行動賦予女性權力

三分之一的议会员工表示他们曾面临性骚扰

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 4 October 2022 at 2:09pm
By Lucy Murray
Presented by Koma Cheng
Source: SBS