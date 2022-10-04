國會強姦案今日開審 多名政界高官列入證人名單

27歲的昆州男子萊爾曼（Bruce Lehrmann）被指涉及前自由黨職員希金斯（Brittany Higgins）在國會大樓遭強姦的事件，在去年8月6日被首都領地警方發出傳票。





案件因文件問題和防疫限制等屢次押後，最終今日起在首都領地最高法院開審。首席大法官麥卡勒姆（Lucy McCallum）主持審訊，預計會進行四至六星期。





作為受害人的自由黨同事，萊爾曼被控在未經其同意下進行性行為，而他始終否認指控。



Advertisement

希金斯及其伴侶沙拉茲(David Sharaz)出席今日庭審。





首都領地刑事檢控專員德魯姆戈德（Shane Drumgold）在庭上列出52名可能傳召的證人名單，包括兩名前內閣部長雷諾茲（Linda Reynolds）和卡殊（Michaelia Cash）、前總理的幕僚長昆克爾 (John Kunkel) 以及率先披露案情的傳媒人士。





庭上決定16人的陪審團，包括6男10女。法官麥卡勒姆要求他們保持「不偏不倚」，即使他們是自由黨的支持者或參加過支持希金斯的活動。



希金斯出席今日庭審。 Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE