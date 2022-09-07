【家長憤怒了!】「精英中學」學生要掃指紋先有得去廁所

位於雪梨東南區的Moorebank 中學今年六月起、要求上課時想使用廁所的學生、要用廁所外的電子門鎖進行指紋掃描，並登記校內千多名學生中大部份人的指紋以便進行核對。





校方一直強調，安排是要為了解決破壞廁所等行為。有學生在接受澳洲廣播公司訪問時亦解釋何謂破壞行為。



「經常有人們會把糞便扔到天花板，每年至少發生幾次，令人噁心。」 該校學生

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該名學生亦指，其他破壞行為、包括地板上會有尿液及大門遭到損壞。





雖然有家長在學校的社交媒體關注組中表示，學校的安排旨在讓學生感到安全，並指學生不應在這樣的環境下上廁所。





但有更多家長對學校的安排感到憤怒，亦覺得沒有被事先知會。



「我已經立即致電學校，要求刪除女兒的指紋，她不是罪犯，你剝奪我作為父母的權利，因為校方沒有徵求我同意，亦沒有電子郵件及其他通知。」 家長Kylie Anderson

「我們沒有任何關於新安排的信息，比如向父母要求許可。」 新州教育廳發言人

對此，新州教育廳的一名發言人表示，系統並非強制性。





「如果學生或家長願意，學生也可以通過從辦公室獲得門卡來使用廁所。」



「所有家長都收到通知……校方已通過學校通訊的社交媒體群組，及將會議記錄通過電子郵件發送給所有家長。」 新州教育廳發言人

據報，學校至少已此事收到兩宗投訴，校長己進行處理。







而「數碼產品權利觀察組織」的隱私專家弗洛雷亞尼指，他擔心有關的生物特徵數據會被濫用。





「因為數據與個人天生的身體情況有關，不是可以輕易改變的東西，如果這些信息出現任何問題，可能就會令涉事的孩子處於危險。」



「大眾應該質疑是否可以接受以這種方式監控學生。我強烈鼓勵學校重新考慮這項措施，任何有疑慮的學生都可以向私隱專員提出投訴。」 隱私專家弗洛雷亞尼

Moorebank 高中並不是新州第一所使用該技術的學校，州內亦有其他中學多年來一直使用指紋掃描來監控出值率。



