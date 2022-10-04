【好消息】香港郵政更新澳洲郵遞服務

香港由9月26日開始實行「0+3」，雖然抵港人數只微微上升一成多。但隨著防疫政策放寬，香港來往世界各地航班亦有所上升，帶動香港郵政恢復部分已取消的郵政服務。





在本年8月，香港郵政宣布從9月1日起，暫停所有寄往澳洲的平郵服務，直至另行通知。而在10月1日起，澳洲亦暫停處理各國進口之水陸包裹。





除了傳統四大快遞公司提供的服務與不同物流公司提供的快遞專線，民眾目前只能依賴空郵服務。





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由於空郵服務需求極大，而且來往澳洲、香港航班並不多，因此澳洲與香港之間的空郵包裹服務一度被暫停。





香港郵政目前只向澳洲提供 四項 服務：



特快專遞服務 (重量上限: 2公斤)

暢運（快遞）服務

暢運(小包）服務

空郵信件及郵包服務

隨著航空公司提供的空郵運載力逐漸增加，香港郵政周一（10月3日）宣布，將在周三（10月5日）起，恢復寄往澳洲、巴西、塞浦路斯、法國、以色列、拉脫維亞、馬爾他、毛里求斯、墨西哥、秘魯、阿拉伯聯合酋長國和美國的空郵包裹服務。





寄往澳洲、法國和美國的特快專遞重量上限由2公斤改至30公斤。但暢運(小包）服務將由10月10日起停止。



