香港理大澳洲員生會下月舉辦21週年慶祝晚宴

香港理工大學澳洲員生會將於今年九月廿六日（周二）晚上，假雪梨市中心八樂居酒樓 (The Eight Restaurant - 3/F, Market City, Haymarket, NSW 2000) ，舉行該會廿一週年慶祝晚宴。





宴會將於當日晚上六時開始入座，六時半舉行會員週年大會，晚餐由七時開始。





今次晚宴適逢理工大學校長滕錦光教授及副校長 (研究及創新) 趙汝恒教授來澳公幹，他們樂意出席晚宴和理工歷屆校友和其他友好會面交流。





晚宴中滕校長會報導香港理工大學近年的學術成就和最新發展。凡晚宴出席者均可獲贈由理大送出的禮品乙份。





由於宴會席數有限，欲出席者請於九月十九日或以前儘快聯絡該會報名，以免向隅。





理大員生會歡迎現居澳洲的香港理大校友 (包括就讀過的學生、畢業生和教職員) 及其親屬出席這次晚宴。同時，亦歡迎香港理大以外其他大學的校友。



