【起死回生不是夢？】新州現南半球首個人體冷凍艙 20萬買復活機會

在新州南部一個鄉村小鎮的郊區，坐落著一座不起眼的棚屋。





人口共有1,715的Holbrook，是南半球第一個已知的人體冷凍設施所在地，該設施將人類遺體保存在液態氮中，希望人類能夠在遙遠的未來能被解凍，並且複活。





Southern Cryonics總監索拉基德斯 (Peter Tsolakides)表示，棚子中一排鋼製、 外貌像瓶子一樣的儲藏室，已準備好接待他的客戶。





但有專家表示，起死回生的夢想「很可能永遠無法實現」，索拉基德斯本人也承認無法保證「人體冷凍技術」會成功。





他說：「我們並不是說，我們會在 200 年後讓你回來。」





「我們會向加入我們的人明確說明這一點。」





電影Passengers中，有儲存人體的技術，令人類可以在到達另一個星球時甦醒。 Credit: Sony Pictures Releasing

無保證起死回生 顧客洗廿萬仍無卻步

雖然起死回生無保證，但亦沒有讓顧客卻步。





他說，在他名下的 44 人中，有 34 人已經支付了 5至 7 萬元， 希望能夠於未來復活。





拉基德斯說：「你可以粗略地稱他們為投資者。」





這 10 名新客戶被要求購買價值約 20萬元的保險。





拉基德斯說，大約需要5萬元進行死後需立即執行的程序，其中包括支付化學輸液和等待在到期時會採取行動的工作人員。





他說，剩下的15萬元是公司收取的費用，如果這5萬元還有剩餘，就會退還給死者的遺產。





拉基德斯承認有人批評人體冷凍公司利用人們的虛榮心和對死亡的恐懼賺錢，但他質疑人們為甚麼要干預他人如何用錢。





他說，大多數成員在幾年前註冊時都在 40 多歲，他們有足夠的時間考慮清楚。





甚麼是人體冷凍技術，以及如何運作。 Source: Supplied / Southern Cryonics's official website

人體被儲於巨大保溫瓶 有望解凍復活？

目前，該設施有能力將多達 40 具屍體儲存在液態氮瓶中，拉基德斯稱，這些外貌像瓶子一樣的儲藏室，就如「非常大的保溫瓶」。





他說設施已經準備好接收第一具屍體。





拉基德斯說：「如果有必要，我們會在下周做好接收一位病人的準備。」





他說，該設施今年可能會接收第一具屍體， 在看看他們一些成員的年齡就知道。





拉基德斯說，希望未來的醫療技術，能夠讓病人恢復健康。





Southern Cryonics 人體冷凍技術位於新州Holbrook。 Source: Supplied / Southern Cryonics

專家：現階段只在科幻電影中發生

但是， RMIT 分子和納米物理中心主任萊恩特（Gary Bryant）就非常懷疑這是否會發生。





他說：「從科學的角度來看，任何使用現有技術冷凍的屍體都不可能復活。」





有參與器官再生初步研究的墨爾本大學健康科學院院長湯普森（Bruce Thompson）同意萊恩特教授的看法。





湯普森說：「在科幻電影中看到這真是太棒了，但在現階段這還不是現實。」





他說這項技術不存在，充其量是在「幾個世紀後」。





湯普森博士說，令「一個獨立器官」復活的研究「非常初步」。





他說，令整個人體復活是一種「根本不同的構造」。





儘管如此，拉基德斯認為人體冷凍過程必須在「合法死亡」後立即開始，以保護大腦。





他說，專家需要在人臨終前隨時候命，然後身體將被注入特殊化學物質，相當於一種「生物級抗凍劑」。





在屍體到Holbrook設施被浸入液態氮中之前，會在殯儀館進行一系列的工作。





拉基德斯說，希望未來的醫療技術，能夠讓病人恢復健康。 Source: AP

聲稱屍體能被儲藏千年

拉基德斯說，只要他們不斷補充液態氮，屍體可以被儲存數百年，甚至數千年。





但萊恩特教授仍然持懷疑態度。





他說：「很可能這永遠不可能做到。」





拉基德斯說，新州衛生廳已批准了該設施。



