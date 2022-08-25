誤信冒充經紀詐騙電郵 置業者過數後財屋兩空

昆州夫婦Mitch Wilson和Penny Davies一直渴望在黃金海岸置業，並在第二個孩子出生前，透過Sold Street房屋中介公司找到了理想家園。





Wilson表示，他們早前收到來自中介公司的電郵，要他們把相關款項存入所寫的銀行戶口。他們不虞有詐，便過數39,000元。





然而數日後，經紀聯絡他們說未收到錢，於是雙方核對手機屏幕截圖、電郵內容，方發現款項轉入了不屬於中介公司的戶口。追查發現，那筆錢已被再轉去一個離岸加密戶口，無從追查。





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Davies哭訴，沒想到幾年的積蓄幾秒鐘就打了水漂：「這一直在我腦中打轉，耿耿於懷。」



昆州夫婦Mitch Wilson和Penny Davies是騙徒冒充企業騙客戶錢的詐騙案的最新苦主。 Credit: 9News 這對夫婦是最新的電郵詐騙苦主。這類騙案中，騙徒會盜用目標企業的電子郵箱，使用真的企業郵箱來發假消息給他們的客戶，從而騙取客戶資金。





來自昆州警方網絡犯罪部門的Ian Wells介紹，騙徒獲得相關企業的單據後，會更改上面的銀行戶口數字，令客戶信以為真。「他們非常狡猾，工於心計。」





一名從事房屋買賣業務的業內人士向SBS廣東話表示，類似騙案其實數年前已經出現，受害的華人買家被騙去數萬元首期。





該名苦主當時是自己的電郵被黑入，騙徒得知他買樓準備過數，便偽造了一個域名相似的電郵，冒充房屋中介聲稱更換了銀行戶口。





苦主將錢轉入「新戶口」，之後中介聯絡稱未過數，方發現被騙。但無論銀行還是警方都無法追回失款。



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上述的昆州苦主夫婦，事發後被其房屋經紀Matt Wilson「拉黑」，拒絕就事件交流。兩夫婦「財屋兩空」，但經紀的數萬元佣金則袋袋平安。





他拒絕以佣金補償兩夫婦，也拒絕傳媒查詢。





對此，該業內人士表示，如果騙徒是黑入中介公司電郵，可能是他們的網絡安全保護不足，在這方面或許有責任，但經紀本人在這些詐騙案中其實沒有責任，不賠償也無可非議。





他提醒，買家在網上過數前，切記要聯絡對方並仔細核對銀行戶口。

