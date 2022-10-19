香港截獲76公斤市值千萬澳元冰毒 藏於變壓器準備運往澳洲

香港海關截獲一批重約 76 公斤的甲基安非他命，有關貨品原定運往澳洲。澳洲聯邦警察探員目前正就個案繼續調查。

Hong Kong authorities seize 76kg of methamphetamine destined for Australia

Hong Kong authorities seize 76kg of methamphetamine destined for Australia. Source: Supplied / Australian Federal Police

香港海關毒品調查科上周四（10 月 13 日）截獲一批原定送往雪梨的甲基安非他命（即「冰毒」），重量約 76 公斤。澳洲聯邦警方正就有關個案搜集更多資料。

香港海關在接獲澳洲聯邦警方、澳洲邊防局及聯邦內政部提供的情報後，在一批準備被運往澳洲的電源變壓器中查獲冰毒。

當局初步估計，該批毒品市值約 4,600 萬港元，折合約 940 萬澳元；一旦被成功運抵澳洲，估計黑市價可以高達約 6,800 萬澳元。

Advertisement
盛載該批貨物的空運貨櫃源於墨西哥，原定計劃前往西雪梨 Blacktown 的一個物業。
Hong Kong authorities seize 76kg of methamphetamine destined for Australia
Hong Kong authorities seize 76kg of methamphetamine destined for Australia. Source: Supplied / Australian Federal Police
探員安德希爾（Timothy Underhill）督察表示，聯邦警方一直與海外夥伴合作，希望查明有份參與今次由墨西哥販運毒品的涉案人。

他說：「今次截獲（冰毒）是我們國際合作夥伴聯手打擊非法毒品跨境流動的優良例證。」

「我們目前正通力合作，追蹤所有可以尋找涉案人士的線索。澳洲境內一定有人知道這批貨物（正在運送），我們非常希望能與他們了解情況。」

又補充：「任何人如果有關於案件的資訊，請致電 1800 333 000 與滅罪熱線聯絡，或可透過
Crime Stoppers 網頁
作匿名舉報。」

澳洲聯邦警察駐香港領事曼恩（Scott Mann）督察表示，今次截獲大批毒品再次證明跨機關合作的重要性。

他說：「這是大量的甲基安非他命，有能力對澳洲社區構成嚴重傷害。只有我們與當地、國內及國際同行緊密合作，才能取得這樣的成果。」

「澳洲聯邦警察將繼續不遺餘力，追緝那些試圖非法進口毒品到澳洲的人。」
READ MORE

【行街都要諗一諗】維州、新州邊區購物中心最危險？

過去一年千人因品格不良被澳洲取消簽證

瀏覽更多最新時事資訊，請登上

廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道

SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。

按此進一步了解 SBS 中文。

分享
Published 19 October 2022 at 12:26pm, updated an hour ago at 12:31pm
By Winmas Yu
Source: SBS