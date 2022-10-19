香港截獲76公斤市值千萬澳元冰毒 藏於變壓器準備運往澳洲

香港海關毒品調查科上周四（10 月 13 日）截獲一批原定送往雪梨的甲基安非他命（即「冰毒」），重量約 76 公斤。澳洲聯邦警方正就有關個案搜集更多資料。
香港海關在接獲澳洲聯邦警方、澳洲邊防局及聯邦內政部提供的情報後，在一批準備被運往澳洲的電源變壓器中查獲冰毒。
當局初步估計，該批毒品市值約 4,600 萬港元，折合約 940 萬澳元；一旦被成功運抵澳洲，估計黑市價可以高達約 6,800 萬澳元。
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盛載該批貨物的空運貨櫃源於墨西哥，原定計劃前往西雪梨 Blacktown 的一個物業。
探員安德希爾（Timothy Underhill）督察表示，聯邦警方一直與海外夥伴合作，希望查明有份參與今次由墨西哥販運毒品的涉案人。
Hong Kong authorities seize 76kg of methamphetamine destined for Australia. Source: Supplied / Australian Federal Police
他說：「今次截獲（冰毒）是我們國際合作夥伴聯手打擊非法毒品跨境流動的優良例證。」
「我們目前正通力合作，追蹤所有可以尋找涉案人士的線索。澳洲境內一定有人知道這批貨物（正在運送），我們非常希望能與他們了解情況。」
又補充：「任何人如果有關於案件的資訊，請致電 1800 333 000 與滅罪熱線聯絡，或可透過作匿名舉報。」
澳洲聯邦警察駐香港領事曼恩（Scott Mann）督察表示，今次截獲大批毒品再次證明跨機關合作的重要性。
他說：「這是大量的甲基安非他命，有能力對澳洲社區構成嚴重傷害。只有我們與當地、國內及國際同行緊密合作，才能取得這樣的成果。」
「澳洲聯邦警察將繼續不遺餘力，追緝那些試圖非法進口毒品到澳洲的人。」
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