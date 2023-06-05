香港鑽石山斬人案疑兇提堂 犯罪率高企恐成「國際大刀會」

香港鑽石山荷里活廣場上周五（2日）發生致命兇案，兩名女子被疑兇持刀追斬至傷重不治。





39 歲男疑兇司徒成光當場被捕，被控兩項謀殺罪。警方稱，無證據顯示疑兇認識兩名死者，事件有可能是隨機殺人。





被告司徒成光今早（5日）由警車押解往觀塘裁判法院提堂。被告由當值大律師譚健業代表。





據獨立媒體報道，控方申請毋須答辯，並為被告索取兩份精神科報告，以判斷他是否適宜答辯，以及有否入院令建議。





署理主任裁判官鄭紀航批准申請，並將案押後至 6 月 19 日審理，期間被告還押小欖精神病治療中心。



陳沛然醫生設立「陳仔安全頻道」，將自 2022 年與刀有關的案件地點，記在地圖上供參考。 Source: SBS 近期香港發生多宗斬人或持械行劫案，市民恐香港已成為「國際大刀會」。根據前立法會議員陳沛然醫生所記錄的相關事件，地圖上標明 2022 年發生的案件中，元朗和油尖旺兩區案件特別多。





陳沛然所設立的 「陳仔安全頻道」 ，將自 2022 年與刀有關的案件地點，記在地圖上供參考。





他將 2023 年以來發生的案件以紅色刀顯示，而較早前的案件則以黑色刀顯示。





目前，2023 年上半年度的刀械相關案件數目，截至 6 月 5 日共 96 宗，已超越 2022 年的同類型案件整體數目。





從 2 月蔡天鳳肢解案、 5 月元朗電鋸謀殺案，到是次斬人血案，令許多人憂慮香港治安問題。未來會否發生越來越多斬人或持械行劫事件？





綜觀而言，香港今年第一季整體罪案率較去年同期亦上升近半成。





保安局局長鄧炳強表示，2023 年第一季的整體罪案數字是 20,584 宗，比去年同期上升 48.4%；整體破案率為 28.3%，與舊年同期相若。





鄧炳強解釋，罪案數字比去年有相對顯著升幅，其主要原因是詐騙案持續增加；以及疫情放緩後社會活動逐步恢復正常，市民在公共場所逗留的時間更長，導致罪案數字回復到疫情之前的水平。





但是，香港警隊近年流失率高企，警務處為「搶人才」，更宣布取消最低身高體重、視力、學歷等要求。





香港理工大學應用社會科學系前助理教授，鍾劍華則向自由亞洲電台表示，問題不在於警力減少，而是在於港警近年過於側重「處理政治」。





鍾劍華指，近年市民少見街上警察「孖咇」巡邏，很多警察都成了打壓市民的工具。





他以「元朗 721 白衣人襲擊」事件為例，警方處理疑涉案的三合會成員被質疑執法過輕，三合會活動有可能因此更肆無忌憚。





他又指，《國安法》實施後，大批公民組織瓦解，亦令香港損失民間重要監察、情報來源和教育渠道。



收聽節目 爲何法庭可在「無證人」及「無證據」情況下入罪？ SBS Chinese 18/10/2022 16:05 Play



