【香港國安處通緝】許智峯任建峰等8人 各懸紅100萬港元

香港警方國家安全處（國安處）星期一（7月3日）在下午的記者會上，表示「注意到反中亂港份子在海外繼續作危害國家安全行為」，早已向法庭申請拘捕令，通緝8名人士，除了目前在南澳的許智峯外，也包括持澳洲籍的任建峰，其餘被通緝的6人為：袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰。





許智峯向SBS中文表示，過去香港當局多次就國安法及非國安法，向他發出不同的通緝令，今日（星期一）的通緝令，可以說是「多此一舉」，他又表示，即使今次有懸紅獎金，他不認為人身安全會受威脅。





對於香港國安處在記者會上，警告資助有關人士有機會違反國安法，許智峯回應時表示，相信此舉是想打擊海外爭取香港民主自由的人士，他們的經濟收入來源，但估計不會有影響。





他解釋：「我們這些在網上集資平台，全部都在（香港）境外，過往的經驗都見到，香港政權沒有辦法對境外平台，施加強制或者限制措施，所以完全不影響在海外爭取民主自由的運作。」





許智峯又形容，今次香港當局的舉動極端，令國際，包括澳洲，「清楚看到香港人在爭取民主自由的道路上，面對的打壓」。





他指出，相信這會令「澳洲政府更理解，反而對香港民主自由的支持更堅定」。





香港國安處在星期一的記者會上表示，「港區國安法」實施3年，共拘捕260人，年齡介乎15至90歲，161人及5間公司被檢控。





國安處並表示，國安法訂立時已予以域外執法效力，因此警方早前已向法庭申請拘捕令，通緝8名人士，並且每人各懸紅100萬港元。





國安處總警司李桂華在記者會上表示，懸紅並非「做騷」而是執法，懸紅屬於嚴重罪行常見做法。





李桂華又呼籲通緝人士返回香港自首。







