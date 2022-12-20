墨爾本熱氣球故障驚險迫降海灘 只差幾米便墮海

墨爾本一個熱氣球今早發生故障，需要緊急降落St Kilda海灘，險象環生。

Hot air balloon emergency landing on St Kilda

一個熱氣球緊急降落墨爾本St Kilda海灘 Source: Instagram / JACQUELINE FELGATE

事發在早上7時30分左右，有途人拍下熱氣球驚險降落的過程，並分享到社交媒體 Instragram。
從畫面看到，該熱氣球飛到墨爾本南部St Kilda時，懷疑發生故障，不斷穿越民居低飛。

熱氣球
上載滿幾名乘客，並飛越St Kilda的一條主要道路，幸好當時並沒有汽車經過，在降落到海灘前一刻，熱氣球載著乘客的客艙勾到一個路牌，差點翻側，乘客們都搖了一搖。

Hot air balloon emergency landing on St Kilda Beach
Source: Instagram / JACQUELINE FELGATE
在千鈞一髮之際，最終成功迫降St Kilda海灘，距離海中心只有兩米左右，事件中無人受傷。

目擊整個過程的途人都看得驚心動魄，當局正調查事故原因。

而在上星期五，另一個熱氣球同樣在墨爾本 Ascot Vale 一個公園迫降。

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Published 21 December 2022 at 10:51am
By Timothy Wu
Source: SBS