墨爾本熱氣球故障驚險迫降海灘 只差幾米便墮海

事發在早上7時30分左右，有途人拍下熱氣球驚險降落的過程，並分享到社交媒體 Instragram。



從畫面看到，該熱氣球飛到墨爾本南部St Kilda時，懷疑發生故障，不斷穿越民居低飛。





Source: Instagram / JACQUELINE FELGATE 在千鈞一髮之際，最終成功迫降St Kilda海灘，距離海中心只有兩米左右，事件中無人受傷。





目擊整個過程的途人都看得驚心動魄，當局正調查事故原因。





而在上星期五，另一個熱氣球同樣在墨爾本 Ascot Vale 一個公園迫降。





一連串的 緊急迫降 事故令人質疑，最近的熱氣球「到底發生過什麼事」？

