住屋危機蔓延監獄 囚犯無處容身

這一種現象不單對「無殼一族」造成影響，影響更擴大至維州囚犯。





維州的囚犯因為住屋危機，成為新一批受害者，他們因為無法尋得住宿而被拒假釋。





根據維州成人假釋委員會的年度報告，委員會拒絕了116 名囚犯的假釋申請，其中近三分一（32%）人因為「缺乏「合適的住所」和刑期剩餘的時間不足以尋持代住房。





在上個財政年度，54% 的假釋被拒，沒有合適的住所至少是原因之一，但不一定是主要原因。





假釋委員會的報告稱：「有合適的地方居住是能夠成功假釋的一個主要因素。」





如果囚犯適合假釋但無法提出任何住宿或提出不合適的住宿，委員會通常會要求（社區懲教服務）提供進一步的報告，以便囚犯有更多時間繼續探索住宿選擇。





另外，除了申請被拒外，在提交議會的報告中亦提及，有47 名囚犯表示，因為沒有合適的住處，因此他們撤回假釋申請，佔上個財政年度所有撤回申請的近四分之一。





假釋委員會會根據囚犯對社區安全的影響、再犯罪風險以決定犯人的假釋申請。





但現在卻由於住屋危機導致囚犯無處可去。





維州無家可歸者委員會表示，據生產力委員會的囚犯成本計算，如果所有合符假釋資格人士都不再因為住屋問題，而獲得假釋，納稅人一年就可節省超過 2500 萬元。





無家可歸者委員會主席史密斯 (Jenny Smith) 表示，一旦囚犯被釋放到社區，住屋供應是讓他們遠離監獄的關鍵。





她表示：「投資社會住屋比在監獄上花費更具成本效益。 我們可以讓我們的社區更安全，同時解決我們社會中的一個關鍵問題。





她表示應該停止因為住屋危機而懲罰納稅人，她指花費在社會房屋上的一分一毫比花在監獄上更可持續。





確保更多人擁有安全且負擔得起的住所，可以減少犯罪並促進我們的經濟發展。

司法改革倡議駐維州的宣傳協調員普金斯（Tamar Hopkins）說，這些數字反映了一個長期的結構性問題。





她向《澳洲衛報》表示：「住屋是一個關鍵的司法問題，沒有住屋是民眾最終被關進監獄的主要原因之一。」





她指：「缺乏住屋是導致入獄的一個主要驅動因素，也是人們無法獲釋的一個關鍵原因。」





在 去年11 月的州選舉之前，無家可歸者委員會呼籲維州政府承諾在未來十年內每年建造 六千間新的社會住屋。 政府大型住房建設計劃的預定資金將於 2024 年結束，該計劃旨在為有需要的人提供社會保障房和經濟適用房。





維州政府發言人表示：州政府已就大型住房建設計劃投資 53 億元，以解決對社會和低收入房屋的迫切需求。





發言人指：幫助囚犯和罪犯打破再犯的惡性循環是確保維州人安全的重要部份。





他指打破這種惡性循環一個重要部份是為他們提供安全、穩定的居所。目前，他們有幾種途徑讓男性及女性罪犯找到適合的住所。





根據去年9月份，樓市分析網《PropTrack》的數據顯示全國租金的平均上升 4.3%，為網站收集有關數據以來的最高增幅。





而且，主要首府城市仍然係有嚴重供不應求的情況。由於租盤供應仍然緊張，加上解封後移民量將大增，因此，分析亦預期，租金在未來大幅上升的風險仍然高企。





格拉頓研究所（The Grattan Institute）最新發表的分析文章亦指出，租住房屋的基層家庭，雖然他們的過去一個年度的收入有所上升，升幅接近26%，但有約一半的薪金升幅用作租金之用。





