我今天感覺如何？為何「自我覺察練習」對身心健康那麼重要？

近年越來越多人的精神健康出現問題，「自我覺察練習」可以透過自我評估，來知道自己是否能夠繼續正常工作或生活，還是需要採取跟進措施，例如是尋求精神健康專家（包括家庭醫生）的協助。





這項名為「擁抱行動」(The Embrace Project) 是由澳洲精神健康組織 Mental Health Australia 推出，旨在為來自不同文化和語言背景的人士，提供精神健康和防止自殺的支援。





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這個項目為澳洲精神健康服務和多元文化社區提供了一個全國的平台，以不同文化方式，為有需要人士提供有關精神健康的資源、服務和資訊。





來自 Embrace Multiculture Mental Health 的專家 Ruth Das 向 SBS 表示，大家在回答「自我覺察練習」的每個問題時，可以考慮以下這幾點。





首先可以問問你自己：





Q1. 我感覺如何？





然後再問自己：「我感覺還好嗎？ 我需要獲得醫療建議和更多支援嗎？」





Q2. 我有否難以入睡？





然後再問自己：「我有否難以入睡嗎？ 我是否在晚上突然醒來的時間比以前更長，輾轉反側，難以入眠？





Q3. 我有否因為一些小事令自己比平時感到不快樂？





然後再問自己：「身邊的人有否注意到我更易發怒？ 我會否因為外界一些評論而情緒失控？





Q4. 我有否覺得情緒不受控制？





然後再問自己：「我是否喜怒無常，我是否覺得自己的情緒起伏不定？」





Ruth Das 指，當每個人自我回答以上問題時，可能已經會知道自己是否需要支援。





以下有兩個後續問題可以再問問自己：





Q5. 我今天有否做運動？





Ruth Das 說：「如果你感到情緒低落、內疚或不想與別人說話，就很難繼續做任何事情，以及再有動力去做。」





當持續出現負面情緒，令你沒有動力起床時，開始去做一些看似很細微的事情，但其實可以幫你產生很大的不同效果，例如是閱讀或種植。





一些細微的改變，都能令你有很大的改進，能夠刺激你身心靈。





Ruth Das 又說：「去做些運動吧，做你喜歡的事情，參加社區活動、與你的宗教團體一起活動，甚至參與一項運動。」





「你亦可以加入讀書小組、棋藝小組或任何涉及身心健康的社交活動。」





「確保你有照顧自己身體健康，要吃得好，有一個健康的飲食習慣。有時間去睡一睡，減少飲酒和攝取其他藥物。」





Q6. 我有否與我親愛的人有聯繫？





當你覺得很難獨自做某些事情，或開始感到生活有所改變時，請你向你所愛的人陪你在一起，他們可能會為提供到你所需要的推動力。





Ruth Das 說：「你可能會孤立自己，不想像以往一樣見到朋友。大家可能注意到你改變，不像以前那麼外向，但向他們分享你正在面對的事情，是十分重要。」





「嘗試問問朋友能否陪伴你，或者可以一起喝杯咖啡，這些都是一種能夠為你分擔的方法，亦是一個尋求支援的正確方法。」



在澳洲的不同文化和語言多樣化的社區中，將精神健康污名化，以及貼上不受歡迎的標籤仍然存在。





雖然大家可能會感到羞恥或尷尬，但 Ruth Das 重申，尋求支援應該在這些社區內變得正常化。





如果你需一個更完整的精神健康支援，請向你的家庭醫生尋求協助。





Ruth Das 說：「如果你需要，你可以在看你的家庭醫生時要求翻譯。」





「如果你沒有一位正規的家庭醫生，並且正在尋找中，請詢問有關醫生關於精神健康經驗的問題。」





你亦可以帶同家人或朋友來與你一起去見家庭醫生，以便他們幫助你進一步解釋正在經歷的事情。





「當你去看家庭醫生時，醫生會向你提出問題，以便進行評估，為你提供最好的支援和治療方法，讓你選擇。





「尋求協助並不可恥。請記住，人生的高低起跌是正常生活的一部分。」





Ruth Das 強調，長期出現負面情緒是需要處理的。





「這可能是你長時間感到壓力，或者再無法處理自己所承擔的責任。」





「我們鼓勵大家及早檢查自己的精神健康狀況。」





尋求精神健康支援的讀者，可以致電 Lifeline 生命熱線 13 11 14 或 Beyond Blue 熱線 1300 22 4636.



