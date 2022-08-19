貧富不均都關氣候事？研究：氣候轉差窮人只能食「垃圾食品」

一項最新的研究顯示，氣候變化不單對食品供應鏈產生負面影響，甚至會擴大澳洲國內財富不平等的差距。





雪梨大學的一項研究發現，由於「現代供應鏈的複雜互聯性」，颶風、洪水、叢林大火和熱浪對食品供應正產生直接影響、進而影響食品價格、從而更會間接影響其他行業。





研究的主要作者、雪梨大學可持續發展科的高級講師馬利克（Arunima Malik）博士向SBS 新聞表示，氣候變化最直接的影響，會使許多澳洲人的飲食變為「較不健康」。





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「我們發現由於氣候變化和極端天氣事件，健康食品比非必需食品造成的損失更大，在我們各項模擬的情景中，情況正帶來各種不同的影響。」 馬利克

報告內的健康食品，包括蔬菜、肉製品、魚和奶製品，而非必需食品，則包括加工食品。





報告亦研究了糧食產量的變化，對全國其他行業及其就業的間接影響。



「當一個行業受到衝擊時，由於行業間往往相互聯繫，你可以追踪新州默里達令盆地地區的農作物減產，是如何影響昆州或西澳的其他相關行業。」 馬利克博士說：

一些間接受到影響的關鍵行業，包括運輸和服務業。





該研究還特別指出，氣候變化對糧食供應的影響，會導致國內貧富差距的風險擴大，而偏遠社區將受到最嚴重影響，更富裕的社區則將更有能力應對供應不足的衝擊。





共同撰寫報告的雪梨大學「查爾—斯珀金斯中心」的勞本海默教授指，來自社會經濟地位較低的群體，將難以承受健康食品價格上漲的問題。





「食品供應中斷，會對國民的飲食質量產生負面影響，因為它會減少有助於均衡飲食的品種，將飲食轉向保質期更長的不健康加工食品。」





「情況正對弱勢群體帶來更嚴重而超乎比例的影響，因為他們沒有能力支付稀缺的新鮮食品的價格，正不斷上漲的問題。」





雪梨大學雪梨環境研究所的公共衛生營養學研究員、報告的合著者博爾蘭（Sinead Boylan）博士亦強調市民在飲食上獲得公平對侍的重要性。





「這項研究強調，氣候變化可能不僅會影響新州的糧食供應，還會影響市民獲得健康和公平飲食的機會—尤其是在最弱勢的群體中。」 博爾蘭博士





Flood waters on a farm in the NSW Hunter Valley in July. Source: AAP / DARREN PATEMAN



「這些發現可以幫助制定緩解策略，幫助這些社區適應。」





墨爾本大學國際關係、社會和政治學教授沃爾特亦向 SBS 新聞表示，氣候變化可能「對家庭財富產生不同的影響，情況可能比對國民收入的影響大得多。」





「氣候變化可能會直接影響房價，從令不平等問題嚴重加劇，例如，我們已經在新州北部受洪水影響的地區看到這種情況。」 社會和政治學教授沃爾特





「較貧窮的家庭也可能具有較低的社會地位流動性、和較高的債務，這可能意味著他們比較富裕的家庭更容易受到這類財富衝擊的影響。」





「財富不平等會影響兒童獲得更好生活的機會、家庭及社區的上流機會、在幸福感上落後，甚至在退休後仍然要面對不平等的情況。」





馬利克博士亦希望當局可以利用報告內資訊，來調整地區及全國的有關政策。



