【民主基石】你了解澳洲的傳媒行業與新聞自由嗎？

要點 澳洲有兩間公營媒體：澳洲廣播公司（ABC）和特別廣播服務（SBS）。

這兩間公營媒體是由納稅人資助。

公營媒體不等於是政府口舌。

澳洲也有依靠廣告和贊助的商業及社區傳媒。

Credit: Sompong Sriphet / EyeEm/Getty Images

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何謂公營媒體？

公營媒體是一項公共服務，任務是將訊息準確地告知民眾，因此其服務應該是平衡的、值得信賴的和編輯獨立的。這意味著記者被允許調查、質疑和批評政府和所有政黨，並可以決定報道哪些新聞和如何報道。





公營媒體聯盟 （Public Media Alliance）總裁Kristian Porter表示，公營媒體的報道需要公平公正、不偏不倚，「最終是報道真相，追究權力的責任。」



（公營媒體）應免收政府或商業干預。理想情況下，它們應受獨立監管機構的監督，並提供公正的新聞和優質內容，為全社會提供資訊、教育和娛樂等。

她指，公營媒體其他重要功能還包括帶動公眾議論、提供發聲平台，以反映社會的多元化。與此同時，基於公營屬性，它們也有義務公開財務、管理和資金狀況。





這與一些威權國家的政府資助傳媒不同，這些「官媒」是由政府控制。





雪梨科技大學（UTS）新聞學教授Wendy Bacon表示，官媒是政府控制社會的口舌，用來進行民粹主義和民族主義內容的宣傳。「這和獨立廣播的觀念非常不同。」





她強調，澳洲的公營媒體有規定採編獨立，「比如，通訊部長無法直接控制一個公共廣播，但官方控制的媒體，部長可以直接下達指令。」



ABC和SBS的角色

其中，ABC規模較大，有多個國際與地區性部門，在全澳洲的首府城市都有辦公室和播音室。它有針對不同觀眾的電台、電視頻道，亦以記者質素聞名。它也在緊急狀況下為社區提供資訊。



SBS是澳洲兩間公營傳媒之一。 Source: SBS 而SBS是全國性的多元文化和多語種傳媒。儘管其提供和ABC近似的服務，比如電視台也提供國際節目，但新聞服務會以英語及多種語言放送。它為非英語背景的民眾提供資訊，以及來自其祖國、家鄉的內容。與此同時，SBS也運營 全國原住民電視台 （NITV）





澳洲私營傳媒

商業媒體是民主國家確保新聞多樣性的必要部份。





澳洲最大媒體工會媒體、娛樂與藝術同盟（MEAA）的媒體總監Cassie Derrick表示，私營媒體地位重要，因其提供不同觀點。「澳洲人有盡可能不同的視角去獲得（資訊），以及不同的方法去講述故事。」





Bacon教授在公營和私營的傳媒機構都工作過。她表示，儘管商業媒體有時亦有出色的涉及公眾利益的報道，但大部份內容是用來吸引觀眾，以獲得廣告收入。





「主要目的是盡可能賺錢，廣告商只會將廣告投於能吸引人的內容。」



有人相信，不同私人擁有的傳媒在競選內容上會有所偏頗。 Source: AAP / Credit: AAP