家長應如何配合學校和子女談論性健康？

要點 澳洲學校從幼稚園到12年級都會教授性健康知識。

相關的性知識內容是按照不同年齡來逐步發展。

專家建議家長提早和頻繁地與子女談論性健康。

雖然澳洲有很多性教育資源，但不少青少年是通過網絡、朋友或全科醫生獲取資訊。

性健康關乎每個人的生活。它不僅關於性和懷孕，也涉及兒童的成長、衛生、親密度和感情，也是維持積極和健康關係的重要因素。





澳洲的學校從幼稚園到12年級都會教授性健康知識。全國的性教育教綱是建基於兒童發展理論，考慮到他們的生理、心理和情感上的不同階段，符合國際科學標準。





新州教育部門的中學事務顧問Renee West表示，這些證據顯示兒童在不同年齡有不同的性發展。「這些資源反映了聯合國教科文組織（UNESCO）關於性教育的國際指導方針，這已經過數十年的評估，以確保我們符合……應該教些甚麼、確保它包容所有學生。」



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不同年齡的學童有不同的性教育內容。 Source: Getty / Getty Images

學生學些甚麼？

幼稚園階段，兒童會學習身體部位的正確名稱和它們的用途；在小學，他們學習生殖健康、青春期的身體變化以及月經；中學則講授性行為、受孕、懷孕、避孕和性傳播疾病，然後會深入更複雜的概念，包括人際關係、性同意和兩性關係。





Renee表示，學生會學習何謂私隱和身體自主權，以及保護自己的做法。「教綱著重對學生的積極影響.....了解自己的身體、如何運作和它們在人際關係中的角色......因此私隱的概念對幼童（和大些的學生）顯然非常不同。」





她提到，有些老師會採用符合學校文化和特定宗教的教學方式，平衡社區的多元化和包容的價值觀。



Source: SBS Renee表示，無論哪個年齡，孩子們都對性知識感到好奇，而學校就是讓他們討論家中禁忌或不會談及的事情的「論壇」。「他們只是想知道，身體發生的變化是正常的，其他人經歷到的亦然。」



有效的性教育可以延遲對性的好奇。我們越早教育，就能教越多，就能越早告知他們，令他們能做出越好的決定。

新州教育部門中學教綱主任Cathy Zemaitis表示，家長應該和學校一同為孩子提供一個安全的環境，讓他們能在家「談性」、感覺被支持，可以有信心討論自己的性健康、個人衛生和人際關係等問題。





她說：「我要求家長開啟談話。」



如果孩子覺得不安全，他們可能會上網找答案，可能會找不到正確的資訊。

向全科醫生求助

仍然猶豫的家長，可以尋求學校甚至家庭醫生的幫忙。





在西雪梨工作30年的全科醫生Magaly Barrera表示，很多年輕人會尋求他們的幫助，因為他們覺得在家不能談性。「很少病人已經（和家長）談過或是和媽媽一起來作有關性的諮詢。」





她說，很多年輕人偷偷來做性病檢測和驗孕，因為他們覺得和父母討論太害怕或太尷尬。不過，她總是鼓勵年輕人和家人、老師討論，特別是16歲以下的孩子。



家庭醫生是可靠的性健康資訊來源。 Source: iStockphoto Barrera醫生表示，她經常提醒年輕人使用避孕措施，避免因意外的懷孕和性病而被退學。她說，大部份家長到女孩月經初潮或男孩首次遺精、手淫或經歷青春期問題時，才討論性健康問題。她也提醒，拒絕談性只會令年輕人向朋友或網絡尋求答案。





對於一些家庭可能有宗教上的禁忌，她建議家長以尊重和科學的態度戰勝這些禁忌。她亦要求家長在和孩子談性時簡單而直接，避免造成疑惑。





「不要說謊。如果你不知道答案，就去搜尋......大部份情況是，你不直接回答，談話就結束了。你無需深入到性接觸的私隱細節。」



給家長的資源

育兒資訊網站 Raising Children network 的總監Dereck McCormak表示，很多家長覺得難以啟齒，而該網站正提供不同資源去和不同年齡的孩子開啟談話。





教育專家Renee West分享一個小貼士幫家長消除尷尬：「最好的時機是開車時談話：你們無需互相對視，又無法逃避話題。」

