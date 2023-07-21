澳洲一地區幾乎成「以色列城」?

幾十年前，有一項計劃決定將數千名猶太難民安置在一個你意想不到的地方。





在20世紀30年代的歐洲，納粹德國上台，猶太人面臨著迫害和猖獗的反猶太主義。





當年，一個名為自由大地聯盟（Freeland League）的猶太殖民組織，務必為 75,000 名歐洲猶太人尋找安全窩，其創辦人斯坦伯格（Isaac Steinberg）將目光投向了澳洲北部。





專業煽動者薩夫蘭（John Safran）在 SBS 的新紀錄片《Who The Bloody Hell Are We?》中明言，「種族滅絕正迫在眉睫，猶太人需要一條生路。」





「以色列最終在中東建國，但在此之前他們幾乎到達西澳金伯利。這是關於他們在原住民米里翁人（Miriwoong）祖先的國家的聚居故事。」



薩夫蘭（左）威爾遜（中）和廖亞當在 SBS 的新紀錄片《Who The Bloody Hell Are We?》中探討了澳洲的多元文化歷史。 Source: Supplied / SBS 以色列於1948年立國。





在這部紀錄片分為三部分，薩夫蘭、喜劇演員威爾遜（Cal Wilson）以及廚師兼作家廖阿當（Adam Liaw）探討了猶太人、新西蘭人和華人 — 就像他們自己一樣 — 如何融入澳洲的敘經過。





當薩夫蘭研究猶太裔澳洲人的歷史時，他問道：「如果我們不能完整地講述整個故事，我們如何才能充分了解澳洲這個國家？」





金伯利計劃





1939 年，斯坦伯格前往澳洲，計劃開展在金伯利東部（西澳最北端地區）的米里翁地區重新安置歐洲猶太人的計劃。





斯坦伯格是一位流亡的俄羅斯革命者，曾在列寧政府任職。





薩夫蘭在紀錄片中說，「斯坦伯格於自由大地聯盟的夥伴把目光投向了非洲、南美和巴勒斯坦。不過，斯坦伯格卻有一種近乎宗教般的熱情，認為金伯利才是天命所歸的猶太人家園。」



薩夫蘭又解釋，早在20世紀 30 年代，一個愛爾蘭天主教巨富家族 — 杜拉克（Duracks）家族「已經殖民了米里翁地區，設立多個巨大養牛場」。





紐維（David Newry）是這片土地的原住民傳統監護人。他在接受薩夫蘭採訪時表示，杜拉克家族「如果沒有原住民米里翁人就無法生存」。





「米里翁人實際上是養牛業的支柱，如果他們當時不在這裡，杜拉克家族早就收拾行李離開了。」



John Safran sits with Miriwoong Elder David Newry in the Kimberley. Source: Supplied / SBS 斯坦伯格提出了在人煙稀少的地區建造和運營的基礎設施項目，該項目被稱為「金伯利計劃」。他與杜拉克家族成員，從事畜牧業的Michael Patrick Durack談判，以聯盟名義購入700 萬公頃的土地。據說他在當時已開始為該計劃爭取支持。





杜拉克的孫女米莉（Patsy Millett）告訴薩夫蘭，「他（斯坦伯格）極渴望傳達猶太人作為土地的種植者和耕耘者，以及勤勞的人民的形象。但唯一的問題是他們從來沒有自己的土地可以耕種。」





薩夫蘭問道：「那麼我們本來可在西澳建立以色列國嗎？」





米莉指，「這完全正確。這正是斯坦伯格的想法。」





不過，作為傳統土地監護人的紐裡卻表示，他從未收到過有人徵求原住民的意見。





他指出，「我們一直在此聚居…但對於這樣的開發，我們的族人中根本沒有人獲得過諮詢。」





歷史的諷刺





斯坦伯格在納粹入侵波蘭和歐洲第二次世界大戰爆發前幾個月抵達澳洲。





在1941 和 1942 年，有一場活躍的運動，當時稱為澳洲優等運動（Australia First Movement）。





澳洲國家檔案館NAA（National Archives of Australia）稱，這是一場「源於強烈的反英情緒和強烈的澳洲民族主義」的極右政治運動。其中一些成員甚至被描述為作為反猶太主義。





根據歷史學家伯德（David Bird）的說法，澳洲優等運動「非常希望德國獲勝」。





伯德在紀錄片中表示：「他們關心的唯一問題是，一旦軸心國（主要由德國、日本、意大利等的法西斯國家結盟），在歐洲取得勝利後，猶太人將被逐出歐洲。他們會如何做？他們擔心猶太人中的許多人會來到澳洲。」





「他們非常反對金伯利計劃。」



薩夫蘭在紀錄片《Who The Bloody Hell Are We?》中探索了猶太裔澳洲人的歷史。 Source: Supplied / SBS / Ben King 伯德說，這一運動與「19世紀於德國的知識分子中隱晦相傳理論相一致，即『澳洲原住民』是最初的雅利安人種」。





「這一理論使這些極端種族主義的澳洲人能夠將原住民精神、原住民歷史和原住民體驗融入未來的雅利安澳洲。他們可以創造一個『白人夢幻時代』。」





伯德說，該運動「實際上是當時唯一表達原住民擔憂的團體，擔心他們可能將被趕出金伯利。」





「這是歷史的諷刺之一，這是肯定的。」





據國家檔案館的資料，該運動持續了五個月，直到 1942 年 3 月，其領導人和部份成員因懷疑，該運動可能向日本侵略者提供幫助，而被秘密拘留為止。





這也導致了1944 至 1945 年間成立了英聯邦調查委員會。



金伯利真的非常接近成為猶太人家園？





作家加達（Leon Gettler）曾撰寫報道和一本關於該計劃的書，據書中所述，斯坦伯格的確贏得了西澳政府、工會、教會和企業代表的支持。





但此計劃最終被聯邦政府拒絕。





據報道，當時的總理科廷（John Curtin）在 1943 年的一封信件中表示，政府「不會改變長期以來在澳外國人的定居政策，因此無法接受自由大地聯盟所建議的、排他性的集體定居的提案。」





《Who The Bloody Hell Are We?》節目提供阿拉伯語、簡體中文、繁體中文、越南語和韓語字幕。每集均配有音頻描述。





《Who The Bloody Hell Are We?》全三集，將於7 月 19 日星期三開始於 SBS On Demand 串流播放。第一集於 7 月 19 日星期三晚上 7:30 在 SBS 首播，每周播出。









