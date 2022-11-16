【洪災頻發】如何做好準備保護家人財產？

要點 應對惡劣天氣和水災的準備可能要花上數日。

第一步是了解自己地區的風險程度，以制定緊急計劃。

確保家中每個人都知道如何執行緊急計劃。

在惡劣天氣來臨之前，留意天氣狀況並做好準備。

總是備好應急物資，隨時可以疏散或留守家中。

在2020至2022年，澳洲很多地區在連場暴雨下，遭受了三四次的洪災。一些社區受到了基建、房屋的嚴重破壞，甚至人命損失。





新州緊急服務部的社區聯絡官Dorothy Tran表示，生活在澳洲的人必須準備好應對嚴重的自然災害，第一步就是要了解自己地區的風險程度，以制定避險計劃。





「他們知道自己生活、工作和到訪的地方，有可能受暴雨或洪水影響嗎？暴雨可侵襲任何地方，因此總是要做好應對暴雨的準備。」





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而靠近河流、水渠而居的民眾必須知道水位上漲時會淹到何處，並考慮到潛在的洪水如何影響他們的住宅、工作場所、道路和交通。





儘管每個避免計劃都因應具體情況而有所區別，但都有一個重要的共通點，就是決定是留是走——做好兩手準備，最小化生命財產的損失。



一場暴雨正接近雪梨的Maroubra海灘。 Source: Instagram

留意天氣狀況 準備應急物資

水道附近的居民應時刻留意天氣狀況，關注氣象局的消息，亦要準備好應對水位上漲的措施，包括如何處理自己的孩子、寵物，甚至飼養的牲畜。





在緊急狀況下，無論是決定疏散還是留守，都要提前準備好應急物資包裹，包含藥物、急救箱、食水、衣物、可長期保存的食物、電源、電筒、蠟燭、雨具、毛毯和清潔用品。





此外，重要文件亦應跟身，比如護照等身份證明文件、銀行和保險資訊，以及其他文件如地契、家庭照片等。





Dorothy Tran表示，要考慮到基本的生活需求。「如果你有寵物或孩子，確保你有他們需要的物品。寵物可能需要背帶、食物。孩子則需要衣物、食品，嬰兒需要尿布、嬰兒車......確保他們也感到安全和舒適。」



Source: AAP 民眾還要記下緊急聯絡電話，確保親友知道自己的計劃。「如果你準備疏散，先和親戚和朋友討論。你能否去受（洪水）影響地區意外的親友家暫住？還是要去疏散中心？」





此外，家中每個成員都應知道緊急狀況下要做甚麼，特別是不諳英語的家人。



我們聽說過有祖父母在照顧孫兒，而一場暴雨或洪水侵襲......如果需要疏散，祖父母們知道如何和孫兒行動嗎？講解和演習你的計劃，非常重要。

其他方面，民眾要記得檢查自己的保險是否有效和足夠，是否保障到本地區所有的情況，包括洪水、暴雨、山泥傾瀉，以及樹木、建築倒塌等造成的損毀。



如何應對暴雨？

在強烈的暴雨和洪水來臨之前，澳洲大部份社區都會受到本地區的緊急服務部門的警告。部門的英文簡寫為「SES」。





部門的義工通常會逐戶拍門提醒居民，亦會在緊急狀況下幫忙疏散。他們還會準備沙袋、移走危險物品，幫助保護基建和房屋，災後還會幫忙清理。



緊急服務人員在評估房屋損毀程度。 Credit: BOM, WA 而居民自己，應該清理水渠的落葉，避免積水；綁好任何可能會在水中飄起或被吹走、沖走的物品；修好住宅屋頂，包括瓦片。此外，不要把車輛停在樹下、靠近水渠或任何可能造成損毀的地方。



留守可能更危險

在嚴重的暴雨和洪水中，雖然緊急服務部門的最高建議是疏散，但一些人會選擇留守家中。留守需要有更多的必要準備。





McDonald River河流下游地區一個小鎮的居民Nicole Wastle，其兩層物業在過去兩年經歷了4次洪水。她家一直留意天氣預告和警報，每次洪水前都要3至4日來做準備。





「我們會大採購，囤積罐頭或可保存的食物，以防被隔絕。我丈夫會去加滿油，為失去電力時使用發電機。我會用浴缸盛滿水，作為可飲用和清潔用的乾淨水。」



Nicole Wastle在小鎮Wiseman's Ferry的住宅幾乎被淹沒。 他們還會把所有貴重物品轉移到高處，包括汽車和傢俬，並在家中準備好救生衣和小船，以防萬一需要疏散。





她自己還會監測家中的水位。「我們在墻上作永久性記號，記錄水位和日期、事件。這讓我們知道洪水在上漲還是放緩。」





她提到，被洪水隔絕時，重要的是與外界保持溝通。電話和網絡被切斷時，有些人會用對講機，而她則選擇衛星網絡供應來確保電話訊號。





更多資訊請瀏覽各州及領地的緊急服務部網頁：



緊急情況下請致電000。



