在澳洲如何召喚救護車？各州及領地有不同規矩

要點 在醫療緊急情況下，立即撥打三個零 (000)。

任何人在澳洲任何地方都可以召喚救護車。

召喚救護車時需要提供詳細和具體的資料。

各州和領地的救護車服務並不是全部都是免費的。

救護車是為生病或受傷的人士，提供緊急護理並在有需要時將他們送往醫院的車輛。





Simon Sawyer 博士是一名註冊醫護人員，也是澳洲護理人員學院的教育主任。



應該在什麼時候叫救護車？

Sawyer 博士說，如果你出現以下情況時，應該撥打三個零 (000) 並要求召喚救護車：



心臟病發或者你認為有人出現心臟病發；

有不明原因的胸口痛或胸口作悶；

突然失去知覺或突然變得虛弱、失去知覺或癱瘓；

曾經受暴力傷害，例如被刺傷或槍擊受傷；

受到燒傷或燙傷，尤其是小童受傷，為他們叫救護車至為重要；

出現癲癇發作、外傷，或從高處墮下受傷。

An injured worker after an accident in a warehouse Credit: PixelsEffect/Getty Images Simon Sawyer 博士表示，在某些情況下，將傷者定位可能非常困難，因此提供盡可能清晰的資料是非常重要。



如果你在某個難以定位的地方，除非你告訴我們你的確實位置，否則我們不知道你在甚麼地方。 Simon Sawyer 博士

他舉例指，如果你在這些地方發生意外，例如是音樂會期間、超市、農場，而該處沒有適當的路牌指示，那裡可能沒有信箱及門牌號碼，救護員便無法得知道你在哪裡。





任何人都可以撥打 000

撥打 「000」 是免費的，如你遇到緊急情況，可以撥打求助，000 熱線每週 7 天、每天 24 小時運作，你可透過任何固定電話、公共電話或流動電話撥打。





Simon Sawyer 博士解釋說，撥打 000 不會收取通話費。



任何人都可以使用 000 服務，你不需要成為電訊商用戶，你不需要擁有公民身份。小童亦可以撥打，成人亦可以撥打。你可以在假日撥打，亦可在澳洲任何地方撥打。 Simon Sawyer 博士

Simon Sawyer 博士又說：「就算你不常住在那一個州份，或者不需要在家，也可撥打。」





如果求助者有語言或聽力障礙，他們可以發送短信至 106，那是一種文字求助的服務。



"You can be in a state you're not normally living in. You don't even need to be at home," says Dr Sawyer. Source: Moment RF / skaman306/Getty Images

撥打000後如何對答？

000接線生會問你一些問題，以確定你是否屬於緊急情況。



所以你準確回答問題非常重要 Simon Sawyer 博士

Simon Sawyer 博士說：「接線生會問你實際的遇到什麼問題，所以盡可能具體回答。作為一名醫護人員，基於多種原因，需要準確地知道要為你提供什麼救護服務是十分重要。」





他又舉例指：「我遇上車禍，我的伴侶沒有呼吸，我的伴侶出現胸口痛，諸如此類。接線生會接住問你有多少人出事或受傷。」





他說這些資料十分重要，因為如果只有一人受傷，也許只派出一輛救護車到場，但如果有三人受傷，便需要派出更多救護車。





Sawyer 博士又說，了解傷者的年齡和性別，對於醫護人員的事前準備亦十分重要。





他解釋指：「年齡，特別是如果你是一個非常年幼的小童，或非常年老的長者，或者介乎兩者之間，我可能需要開始考慮，我要為你提供什麼藥物以及多少劑量，我需要做好準備。」





他又指，接線生會要求你提供性別，這有助我們識別你的身份，特別是當你在公眾場所時。如果你不認為自己屬於任何一個性別，可以向接線生表示：「我是二元性別。」



Ms Mackay says not all calls to triple zero result in an ambulance being dispatched. Source: AAP / RICHARD WAINWRIGHT/AAPIMAGE

每次打000都會派出救護車？

Lindsay Mackay 是 Ambulance Victoria 代理執行董事運營通訊。





她說，並非每次撥打000都會派出救護車。





Lindsay Mackay 說：「一旦你向接線生提供了所有資料，他們就會根據系統作出決定，他們可能會說，『這是一個非常嚴重的緊急情況，你需要一輛救護車』，然後會派一輛載有救護員的救護車，亦有機會是不會派救護車。」



在澳洲，有五分之一的000求助是不需要提供緊急救護車服務。 Lindsay Mackay

她解釋：「在維州，電話會接駁到我們的二級分診小組，然後你會與經驗豐富的護理人員或護士溝通，他們會進行臨床分診，他們會問你很多醫學問題，了解清楚才能最好地為你提供支援，這可能並不代表你需要一輛救護車。」





她又指，如果醫護人員認為這不是緊急情況，他們可能會嘗試為你聯絡醫生、診所，如果你受傷，他們可能會派醫生或護士到場。



救護車種類

澳洲有不同類型的救護車，都是專門配備的，包括：



輕型貨車（最常見的救護車）

四驅車

電單車

巴士

飛機

直升機

An ambulance helicopter lands at the Alfred Hospital in Melbourne, Thursday, June 9, 2022. Source: AAP / DIEGO FEDELE/AAPIMAGE

臨時診斷

Simon Sawyer 博士指，救護員一旦到達現場，便會為傷者臨時診斷。





他說：「一旦我們到達，我們的工作就是對你進行評估，並找出你的問題所在。我們會詢問你的症狀。我們還會問很多關於你過去病史的問題，以及你是否有過敏症，以及是否正在服藥。」





之後，救護車便會帶你去最近的醫院，除非有必要前往更大型的醫院。



Ambulance Tasmania vehicle in Hobart, Wednesday, August 10, 2022. Source: AAP / ROB BLAKERS/AAPIMAGE

誰要支付救護車的費用？

澳洲的 Medicare 是不包括救護車服務的費用。





如果你召喚救護車或其他人為你叫救護車，費用會因應不同州份而有所不同。





國家救護車服務可能會收取召喚費或每公里費用，或同時收取兩種費用。





昆州及塔州會為所有居民提供免費救護車服務。





Simon Sawyer 博士說：「在其他州和領地，你必須支付救護車會員費用。重要的是要注意，如果你沒有會員資格，你仍然可以使用救護車服務，但你可能需要額外收費。」





Simon Sawyer 博士建議大家了解所在的州份的救護車服務機構。





他說：「你可以瀏覽他們的網站，也可以打電話給他們。你不要撥打000。你只需打電話查詢救護車服務，詢問你是否屬於需要會員資格的類別，他們便能夠為你提供建議。」



如果你確實需要會員資格，這是十分便宜。通常每人每年大約 50 元，一個家庭每年大約 100 元。 Simon Sawyer 博士

他又指，如果你購買私人醫療保險，可能會包含救護車服務。





要了解有關你所在州份及領地的救護車服務費用更多資料，請瀏覽以下網頁：

