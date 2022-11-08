澳洲僱員「在家辦工」時數銳減 企業如何讓混合模式取平衡

Highlights 研究顯示澳洲僱員在家工作的時數從 3 月的 43% 減少到 9 月的 26%

副教授提( Mohan Thite )博士表示不少上司希望員工能在辦公室工作

參議院委員會建議制定賦予員工「下班的權利」

一項最新研究發現，隨著新冠大流行措施的放寬，混合工作模式（部分日子在家工作，部分日子在辦公室工作）仍然是澳洲的新常態。





但從數據顯示，與今年 3 月(2022年)相比，大部分行業的員工9月在家辦工 (Work From Home) 的總時數大幅減少。在家辦工的總時間從 3 月的 43% 減少到 9 月的 26%。





南澳、首都領地、塔州和北領地在家辦工下降的幅度最大，分別為 53%、48% 和 43%。





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雪梨大學(University of Sydney)商學院運輸與物流研究所長亨舍(David Hensher)教授表示，以上發現呈現一種混合工作模式的「新常態」。





亨舍教授說:「我們開始看到一些穩定的混合工作模式現象。」



9 月的數據顯示，新州和維州在家工作的比例最高，分別為 31.4% 和 28.9%。 Credit: Morsa Images/Getty Images 在格里菲斯大學(Griffith University)教授人事管理和勞資關係的副教授提( Mohan Thite) 博士表示，隨著澳洲從新冠大流行中復甦過來，企業裡的管理人員對員工的期望越來越高。





提博士告訴 SBS:「新常態下，上司希望僱員能回到辦公室與其他員工互動。與此同時，他們擔心如果員工經常在家工作，他們會失去對員工的控制權。」





「可是研究亦顯示，在家工作的生產力並沒有降低。事實上，許多研究顯示，生產力實際上還提升了。」



如何平衡工作與生活





有部分員工發現自己越來越難回到辦公室工作，因為他們在封城期間已經習慣了在家辦工，同時節省不少通勤時間。





雪梨大學工作與組織研究學科的高級講師唐納德(James Donald)博士表示，員工應該與上司坦誠直接對話。





唐納德博士表示:「某些企業要求員工每週在辦公室工作三天。但即使有這方面的政策，在這個框架內一般仍有一些靈活性。」



如果員工能夠證明自己在家工作能夠提高效率，並證明有助自己的心理健康和福祉，那麼員工不應低估自己與上司談判的能力。

唐納德博士表示，由於現時勞動力市場緊張，僱主有可能會接納其在家辦公的要求。





他說:「企業大部分上司都希望讓員工能發揮他們最大的生產力。因此，這是員工可以拉動的槓桿。」





「雖然有潛在的雙贏，但很多員工要開始這種對話，都會感覺不舒服或沒有信心。請你放心，你不會因為提出在家辦工的訴求而被解僱。」





完全在家辦工的負面影響





提博士表示，雖然他提倡在家工作，但全面在家工作也會有一些負面影響。





提博士說:「就好像心理問題，長期在家工作會感到被孤立和無法與他人互動。此外，家人在旁的情況下如何能保持專注和冷靜。」





提博士表示，員工需要意識到，在辦公室工作對他們個人和工作都有好處。





提博士說:「首先，上型工作能呼吸新鮮空氣，同時與人互動。今天的經濟是由創新和創造力驅動的，為了讓你的創新和創造力發展，你必須與其他人互動。」



這是協作的成果。團隊合作是現今社會工作重要的組成部分。因此，員工每周應該至少有幾天在辦公室工作，這樣也符合員工的利益。

唐納德博士表示，公司必須謹慎地相處理「在家辦工」的政策。





唐納德博士說:「這取決於公司如何支持員工的政策，同時建議上司不要在標準工作時間以外作出回應，這是關於促進和創造一種讓員工感到安全的文化。」





擁有下班的權利





上月，一個參議院工作與關懷特別委員會建議澳洲政府考慮制定一項新例—賦予僱員下班的權利。





委員會說：「新冠大流行驅使越來越多員工在家工作，改變了許多人的生活。」





該委員會表示，雖然新模式富有成效並節省了許多家庭的通勤時間，但卻讓工作時間的界線顯得含糊，並同時增加了工作時間。





根據委員會的說法，擁有下班的權利包括：



支持在家工作和展現靈活性。

保障工人在合約上所訂定的工作時間以外擁有下班的權利，並與僱主一起執行這項權利。

僱主承擔積極的責任，盡可能配合並賦予以上權利。

允許僱員在僱主沒有賦予以上權利的情況下可以向公平工作委員會( Fair Work Commission) 提出上訴。

現時部分歐洲國家已經實行以上類似的權利。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。



