【投票指南】如何在 2023 年新州議會選舉中進行投票?

重點
- 新州合乎資格投票的人士必須在所有聯邦、州以及地方政府選舉中登記和進行投票。
- 除英語外，新州選舉委員會提供 20 多種語言的選舉訊息。
- 是次選舉將不設網上投票服務( iVote)。
兩黨聯盟政府在現任新州州長佩洛德(Dominic Perrottet)的領導下，正在尋求連續的第四個任期。工黨領袖柯民思 (Chris Minns)將會成為佩洛德的主要對手。
新州議會採用「兩院制」，由立法議會（又稱下議院）和立法委員會（又稱上議院）組成。 。州選舉的選民將選出一名議員代表他們參與立法會議。
立法委員會則由 42 名議員組成，在每次州選舉中選出 21 名議員，每名議員任期八年。當中半數議員每隔四年會參選連任，與立法會普選同時舉行。
若選民「無法在投票日親自前往投票站」投票，他們可以申請。新州選舉委員會必須在 3 月 20 日星期一下午 5 點之前收到郵寄投票申請。選民填妥選票後寄回，要確保選委會在4月6日星期四下午6點前收到，選票才會被計算。
是次選舉將不設網上投票服務( iVote)。
柯民思 (Chris Minns) 於 2021 年 6 月上任成為新州工黨領袖。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE
選舉日3 月 25 日
新州選舉委員會將設立 2450 多個投票站，分佈於各區的教會、學校、社區中心和其他場所。投票站於當日上午 8 點至下午 6 點開放。
有關投票站地點的詳細資料，大家可瀏覽。
當進入投票站後，工作人員將詢問選民的姓名、地址，以及是否已進行投票。在獲得確認後，他們將獲得選票。如果工作人員無法在選民登記冊上找到選民的詳細訊息，他們將需要完成（declaration vote）。
新州州長佩洛德。 Source: AAP / Bianca De Marchi
強制性投票
在新州，符合資格的選民必須在所有聯邦、州和議會選舉中進行投票。否則可能會面臨。
選舉當日無家可歸、身患殘疾、身處海外或其他州份人士選舉安排
以下類別的人士若無法出席投票，將不會受到懲罰。
若選民當日身在，他們可以親自到提前投票站或通過郵寄進行投票。在選舉期間亦可通過郵寄方式投票。
提供多種語言選舉資訊
新州選舉委員會以 提供有關如何登記和投票，以及候選人的訊息。
在提前投票和選舉日的攤位，將在現場安排多種語言工作人員或志願者提供相關語言的支援。委員會亦為表中未包含的語言提供免費電話傳譯服務。
若選民在投票站需要額外的語言支援，選舉工作人員將可安排選民與翻譯和口譯服務處 (TIS National) 進行聯繫。
為了減低社區流傳虛假選舉訊息的風險，新州選舉委員會正在建立一個，用於追踪和辨別選舉過程具誤導性和虛假的陳述。
請瀏覽 elections.nsw.gov.au 或致電 1300 135 736 了解更多關於投票的資訊。
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