【投票指南】如何在 2023 年新州議會選舉中進行投票?

重點 新州合乎資格投票的人士必須在所有聯邦、州以及地方政府選舉中登記和進行投票。

除英語外，新州選舉委員會提供 20 多種語言的選舉訊息。

是次選舉將不設網上投票服務( iVote)。

兩黨聯盟政府在現任新州州長佩洛德(Dominic Perrottet)的領導下，正在尋求連續的第四個任期。工黨領袖柯民思 (Chris Minns)將會成為佩洛德的主要對手。





立法委員會則由 42 名議員組成，在每次州選舉中選出 21 名議員，每名議員任期八年。當中半數議員每隔四年會參選連任，與立法會普選同時舉行。





若選民「無法在投票日親自前往投票站」投票，他們可以申請 郵寄投票 。新州選舉委員會必須在 3 月 20 日星期一下午 5 點之前收到郵寄投票申請。選民填妥選票後寄回，要確保選委會在4月6日星期四下午6點前收到，選票才會被計算。





柯民思 (Chris Minns) 於 2021 年 6 月上任成為新州工黨領袖。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE 是次選舉將不設網上投票服務( iVote)。



選舉日3 月 25 日

新州選舉委員會將設立 2450 多個投票站，分佈於各區的教會、學校、社區中心和其他場所。投票站於當日上午 8 點至下午 6 點開放。





新州州長佩洛德。 Source: AAP / Bianca De Marchi

強制性投票

選舉當日無家可歸、身患殘疾、身處海外或其他州份人士選舉安排

以下類別的人士若無法出席投票，將不會受到懲罰。





若選民當日身在 其他州份 ，他們可以親自到提前投票站或通過郵寄進行投票。在選舉期間 在海外度假或居住的選民 亦可通過郵寄方式投票。



提供多種語言選舉資訊

在提前投票和選舉日的攤位，將在現場安排多種語言工作人員或志願者提供相關語言的支援。委員會亦為表中未包含的語言提供免費電話傳譯服務。





若選民在投票站需要額外的語言支援，選舉工作人員將可安排選民與翻譯和口譯服務處 (TIS National) 進行聯繫。





請瀏覽 elections.nsw.gov.au 或致電 1300 135 736 了解更多關於投票的資訊。





