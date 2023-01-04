【新年流流】寫遺囑：可能是你最重要的新年決志

在沒有立遺囑的情況下死亡，可能會導致你的大部份資產歸入政府部門，以及引起親人之間的糾紛。





在這個假期，法律專家建議民眾應抽出一些時間來寫一份遺囑，避免未來對他人造成法律和財務負擔。



甚麼是遺囑？

遺囑是一份法律文件，指明你希望在你死後如何處理你的資產。





資產可以是你擁有的任何增加財政價值的東西，如你的房子、汽車、珠寶或藝術品等財產，以及你銀行帳戶中的錢。





你需要減去任何負債，也就是你所欠的債務，如剩餘的抵押貸款或信用卡和貸款的餘額。





遺囑是所謂的「遺產計劃」的一部份。它能確保你的家人和親人在你死後可以按需要獲得你的任何資產或投資。





在你的遺囑中，你可以說明你希望如何分配你的資產、誰來照顧你年幼的孩子、你想捐多少錢給慈善機構，以及你的葬禮計劃。



收聽節目 【知法守法】立遺囑要找律師嗎？ SBS Chinese 14/02/2018 12:01 Play

誰需要列遺囑？為甚麼？

律師事務所 Brendan Rothschild Legal Group (BRLG) 的首席律師羅斯柴爾德 （Brendan Rothschild）接受SBS新聞訪問時說，隨著年齡的增長，列遺囑變得越來越重要。每個18歲以上的人都應該寫一份遺囑。





他說：「這是一個比例計算法。你的年齡越大，它就越有好處。」



「律師通常建議，每個人都應該有一份遺囑，或者至少是有任何資產的人。」





他說，18歲以下的人所寫的遺囑通常沒有法律效力，被認為是一份 「意向性文件」。



如果你死後沒有遺囑會怎樣？

沒有遺囑的死亡被稱為「無遺囑死亡」。澳洲金融服務監管機構澳洲證監署（Australian Securities and Investments Commission；ASIC）估計，近一半的澳洲人在無遺囑的情況下死亡。





羅斯柴爾德說，如果死者沒有寫遺囑，政府機構可以拿走高達30%的遺產。





他說：「大多數人不希望他們的遺產被捐贈給政府」。





羅斯柴爾德先生說，澳洲法律在分配遺產時是以 「需求 」為基礎的，這意味著如果死者的兄弟經濟狀況很差，而且與死者的關係比死者兒子更密切，那麼他們可能會優先獲得部份資產。



寫遺囑從何入手？

寫遺囑的成本可以很低，而且你不一定需要法律支援。





羅斯柴爾德說：「有一條法律規定，寫在餐巾紙上的遺囑被認為是有效的遺囑。」但他補充，聘請律師為遺囑提供建議和見證，可以避免未來的複雜情況或法律糾紛。



如果你選擇不委托律師合作，你可以聘請一個 「公共受託人」或法定委託人。如果你是養老金領取者、年齡超過60歲，或者你提名他們為你的遺囑執行人，公共受託人可能不會收費。





遺囑執行人是指被指定執行遺囑條款的個人或機構。





你亦可以在網上購買「遺囑工具包」（will kits），自行寫遺囑。





如果你選擇這個方式，證監署建議由律師或公共受託人進行檢查，以確保它是正確的，並且不是無效的。





證監署亦建議將你的遺囑放在一個安全的地方，並告訴你親近的人它在哪裡。



數碼遺囑？

網上遺囑服務Willed的聯席行政總裁澤爾曼（Aaron Zelman）說，人們經常利用暑假來列遺囑。





他說：「人們有更多的時間。他們只想把事情安排好，並有平和的心態。」



他說，在網上寫遺囑正成為一種趨勢。「有數以萬計的人在網上列遺囑。」





「他們仍然要列出他們的願望、列印出遺囑，要根據指示簽名。這樣就可以列一個具有法律效力的遺囑。 」



甚麼是授權委託？

授權委託是指你在一份文件中給予其他人合法的權利，讓他們代為處理你的事務。





在澳洲，主要有三種類型。



一般性授權： 允許某人為你作出財務和法律決定。 這通常是在特定的時間內，例如，如果你在海外，不能管理你在家裡的事務。但如果你不能自己做決定，一般性授權就會無效。



永久授權： 允許某人為你做出財務和法律決定。如果你不能自己做決定，永久授權仍將有效。



醫療授權： 允許某人在你自己無法作出醫療決定時為你作出決定。

Moneysmart.gov.au 還建議，如果你的生活發生重大變化，例如你結婚或離婚、有兒女或孫子女、你的財務狀況發生變化，或者你遺囑中的配偶或指定的人死亡，更新你的遺囑是很重要的。



收聽節目 『知法守法』 - 授權書究竟有甚麼作用？ SBS Chinese 06/05/2015 12:25 Play

如果不是澳洲公民，我可以寫遺囑嗎？

在澳洲寫遺囑對移民來說比較複雜，但政府已經加入了1973年《提供統一形式的國際遺囑公約》（Convention Providing a Uniform Law on the Form of an International Will 1973）。該公約於2015年生效。





據聯邦律政部辦公室表示，該公約旨在 「協調和簡化具有國際特點的遺囑的手續證明」。





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