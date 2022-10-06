如何幫助摯愛親友擺脫酗酒？

要點 數據顯示，18歲或以上人群中，四份之一人飲酒過度。

飲酒成癮是由於生理和心理上對酒精產生依賴而無法自控。

澳洲移民比本地人更少出現過度飲酒的情況。

親友很難幫助人們戒酒，但仍可以發揮作用。

澳洲健康及福利研究所（Australian Institute of Health and Welfare）的 數據 顯示，多元文化和多語言背景的人，比主要講英語的人更有可能戒除酒癮。53%的移民是戒酒者或曾經酗酒但不再喝酒的人，而以英語為母語者該數字僅為19.2%。







這也符合統計局的數據指，「在澳洲出生的人（飲酒份量）超出指引幾乎是海外出生的人的兩倍」，達到30%比17.3%。



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一些澳洲男性會在子女面前飲酒。 Credit: Rafael Ben-Ari/Getty Images

如何勸諭開始酗酒的親友？

酒徒親友支援機構 Al-Anon Family Groups 的行政總裁Helen Gillies表示，人們開始酒精成癮，通常會出現言行變化。「他們變得容易暴怒和悲傷，變得難以捉摸、收收埋埋。他們有時會很多話說，有時又很疏遠。」





但她承認，親友很難發現這些症狀：「也有很多人酗酒但表現正常。」





「我們知道很多專業人士能從事他們的工作，表現得非常理智，但卻因為對酒精上癮而患有嚴重殘疾。他們可以完美地工作，然後回家，但不好相處。這是一種變化，顯示出有事情不太對。」





獲政府資助的戒酒戒毒機構 Alcohol and Drug Foundation (ADF) 的證據經理Eleanor Costello表示，親友可以發現的另一個症狀是，人們開始不再經常參與之前很重視的活動。「你可能發現他們的精力不同了，他們不再同樣地互動。」



酒精成癮的階段和跡象

偶爾飲酒

時常飲酒

問題飲酒

酒精依賴

酒精上癮

去到酒精依賴的階段時，即使意識到了飲酒的危害，也無法控制酒精攝入了。而酒精上癮是最後階段，此時飲酒已不再歡愉，而是生理上和心理上有需要飲酒的反應。





當酒徒清醒時，會有這些不舒服的症狀：



與宿醉無關的噁心感

全身顫抖

冒汗

非常煩躁

心跳過快

出現睡眠問題

Costello表示，酒精與心裡健康之間有緊密合複雜的關係，很多有心理問題的人會借酒消愁。同時，酒精、藥物和心理健康之間也有著交集。





她指，有心裡健康問題的人也更難戒酒，更可能出現酒精依賴和做出冒險行為；反過來，飲酒會加劇心理問題的頻率、症狀和持續時間。



如何進行對話？

如果你發現親友有飲酒問題，第一步是和他們溝通，但他們往往會拒絕。





Gillies表示，酒精成癮是「人們深陷其中的心理疾病」，因此他們不會戒酒。「他們會說謊，會盡一切手段......因為他們的身體渴望（酒精）。」





如果想有更好的談話效果，可以先尋求專業指引，比如透過ADF的 不同語言 的相關 資源 ，有計劃地幫助酒徒、了解要問哪些問題、如何引導他們的情緒等。



讓他們覺得自己是被關心、周圍有可信任的人，從而令他們更能敞開心扉。

「確保他們知道自己有多麼關心他們......你們準備要談的內容是關於如何改善他們的生活。」



過度飲酒、易怒和家暴

世界衛生組織指，與其他類型的精神藥物相比，酗酒與所導致的攻擊性行為有更緊密的聯繫。





Costello表示，最優先是確保安全。「有家庭暴力或其他攻擊性風險時，如果可能，你要離開這個環境。如果有即時危險，致電000。身邊有任何暴力或攻擊性的人，都是不可接受的。」





她說，如果酒徒親友拒絕解決問題，他們會轉移視線。「他們往往會指責『這是因為房子不夠乾淨』、『因為你花太多的錢』、『因為你如何如何』，這些都（和酒徒酗酒）無關。」



飲酒要適度。 Source: Moment RF / Nuria Camps Curtiada/Getty Images

酗酒的危害與支援

長期過量飲酒會改變大腦的化學成分，對年輕人而言，會影響神經系統並阻礙大腦發育。Costello說：「飲得越多，你感覺越糟，因為酒是鎮靜劑......它令你的身體繃緊，因為會令心跳加速。」





在酗酒早期尋求支援可以有效緩解，但在無藥物治療下停止飲酒同樣危險。「專業幫助是最佳作法，有很多專業幫助可供選擇。」





而家人好友也要做好準備，逾年的戒酒經過可能也會影響到他們。「重要的是要親切對待你自己和你的（酒徒）家人，他自己也在經受痛苦之中。」





不過，是否戒酒還是取決於酒徒本人，親友無法強迫他作出選擇。





酗酒問題尋求協助可聯絡以下機構：

