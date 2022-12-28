【互動地圖】聯邦大選2022：你隔離鄰舍的投票取態是如何？

你的政治觀點與鄰居一致嗎？





在今年的聯邦大選中，澳洲的投票模式發生了「戲劇性」的變化，主要政黨被「大規模拋棄」。大選的結果甚至令《麥格理詞典》將代表獨立候選人的「teal」一字選為年度代表性詞彙。



2022年，有10名獨立候選人當選（2019年為3人），綠黨的眾議院議員人數由1人增加到4人，中間聯盟及凱特澳洲黨的代表亦再次當選。





SBS新聞利用澳洲選舉委員會的首選票數據製作了以下互動地圖，以展現與上次選舉相比，選民投票模式的變化。





在下方空格輸入你的地址，就可以看到在你居住地兩公里內投票站的選民投票取態。



互動地圖顯示了主要政黨以及包括韓珍一國黨在內少數黨的得票情況。讀者可以點擊在地圖下方彈出的政黨「圓圈」，了解更多關候選人和他們的得票情況。





它還包括「非正式」選票或填寫錯誤的選票，這些沒有被計入選舉結果的選票。





如果輸入的地址沒有對應的投票站，就請搜索最近的城鎮。地圖上的字母「PPVC」指的是選前投票中心。





除了你自己的社區外，還值得看看例如 Kooyong 、 North Sydney 和 Fowler 等選區，看看當地是如何產生如此驚人的選票波動。





以下是我們從今的選舉中了解到的一些其他現象：



「Teal」選民並非「心懷不滿的自由黨支持者」

2022年澳洲選舉研究（Australian Election Study）是澳洲規模最大、持續時間最長的選舉研究。研究發現幾乎每三個選民就有一個投票予少數黨或獨立候選人——數字是近100年來最多。



Teal independent Monique Ryan toppled federal treasurer Josh Frydenberg in the seat of Kooyong at the 2022 election. Source: AAP / Luis Ascui 所謂的「Teal」候選人的崛起是2022年選舉中最重要的事件之一。他們是一群較為鬆散的獨立候選人，但卻對氣候變化行動和政治誠信有著共同的意念。





這項研究由澳洲國立大學及格里菲斯大學共同領導進行，於12月發布結果，發現大多數「teal」選民並非「心懷不滿的自由黨支持者」，而是工黨和綠黨的戰術選民。





不足五份之一的「teal」選民以前曾投票予兩黨聯盟。報告發現，他們在意識形態上與工黨選民接近——置於中間偏左的位置。



Many teal voters supported Labor and the Greens in the previous election. Source: SBS 研究報告的合著作者、格里菲斯大學的卡梅倫（Sarah Cameron）博士說，選民對主要政黨的不滿不足以改變結果，一個可行的替代方案是必不可少的。





卡梅倫博士說：「茶色候選人資金充足、組織良好的宣傳攻勢，得以被媒體廣泛報導。」





「這些宣傳針對時任兩黨聯盟政府的弱點，挑動人們對當屆政府在氣候變化、政治誠信和性別平等等問題上的失望情緒。」





「Teal 候選人的中期成功將取決於他們能在多大程度上創造一個獨特的政治身份，以進一步在2025年的聯邦大選中爭取連任。」



兩大主要政黨的得票率降至歷史新低

另一名報告合著作者、澳洲國立大學麥卡利斯特（Ian McAllister）教授說，在這次選舉中，主要政黨被「大規模拋棄」。





麥卡利斯特教授說：「這種地震式轉變投票的主要受益者，是綠黨和獨立候選人。」





2022年，僅有37%的選民表示，他們堅持投票予同一個政黨，比率是歷史新低。在1967年，比率達到72%。





該研究亦發現，工黨領袖艾巴尼斯（Anthony Albanese）是自2007年陸克文（Kevin Rudd）以來最受歡迎的政黨領袖。



Anthony Albanese was the most popular party leader since Kevin Rudd in 2007. Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE 研究發現，自由黨前領袖兼前總理莫理遜（Scott Morrison）是自有關研究在1987年開始進行以來最不受歡迎的主要政黨領袖。





卡梅倫博士說：「工黨領袖艾巴尼斯比莫理遜及前工黨領袖索頓（Bill Shorten）都更受歡迎。」





在受歡迎程度評分中，以10分為滿分，艾巴尼斯得5.3分，而莫理遜僅得3.8分，這比他在2019年選舉中的5.1分有所下降。



Scott Morrison was the least popular major party leader since the start of the Australian Election Study in 1987. Source: AAP / Richard Wainwright 麥卡利斯特教授說：「在9個領導力評分範疇中，艾巴尼斯在八個方面都比莫理遜得分更高，其中誠實、值得信賴和同情心的得分差距最為明顯。」



年輕選民對兩黨聯盟的支持「插水」

兩黨聯盟幾乎在每個年齡組別的得票率都有所下降，但在年輕組別中就尤其明顯。





40歲以下的選民中，約有四份之一報告說在2022年投票予梁黨聯盟，比率是該項研究進行35年以來，第一次很大部份的選民對一個主要政黨的支持度如此之低。





相比之下，工黨的支持率與2019年相比幾乎沒有變化，約38%的40歲以下選民支持該黨。



少數黨支持率的性別差異

男性和女性選民的投票模式也存在差異。





38%的男性投票予兩黨聯盟，只有32%的女性投票予他們。工黨的趨勢則發生了逆轉，其候選人吸引了36%的女性選票，而男性則為32%。



Voters queue outside an Australian Electoral Commission voting centre in the electorate of Tangney, Perth. Source: AAP / Richard Wainwright 在選民支持的少數黨方面，性別也起了一定的作用。大約16%的女性投票給綠黨，而男性只有9%。





但在「其他（少數黨）」的類別中，投票給少數黨的男性（22%）多於女性（16%），這是因為更多的男性投票給較小的民粹主義政黨，包括韓珍一國黨及澳洲聯合黨。



對獨立候選人的支持可能將繼續增加

麥卡利斯特教授說，他相信澳洲選民對獨立候選人及少數黨的支持將只會繼續增加。





他說，幾十年來，選民都一直越趨傾向投票支持獨立人士。





他說：「選民現在對主要政黨已經不那麼『忠實』了，他們在政治選擇上更能作出獨立思考。」





「這一趨勢是由更廣泛的社會變化推動的，如高等教育的普及、幾代人的更替、社交媒體的興起，以及對議題優先次序的排列轉移。」



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