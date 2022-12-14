舊香港「九龍城寨」藝術作品現身雪梨 加拿大香港藝術家現身說法

新州藝術博物館新館—一個被喻為半世紀以來雪梨最重要文化發展項目，新州政府為新館建設提供了2.44億元，同時亦籌集逾1 億元私人捐款以作投資。





這一項千載難逢的頂目是澳洲首間獲得6星級綠星設計的公共藝術博物館。





在新館內開放的免費展覽，藏品展示及精彩活動，展出來自世界各地的 900 多位藝術家的作品，其中包括由加拿大香港藝術家徐浩恩（Howie Tsui）的作品。





徐浩恩接受 SBS 中文訪問，一訴他的背景與他作品背後的使命與意義。





徐浩恩是加拿大藝術家，來自溫哥華，他在香港出生。但從六歲已經移民到加拿大。





這一次是他第二次前來澳洲，兩次均與展出Retainers of Anarchy有關，這一次他將參加新館的開幕禮及藝術家講座。





徐浩恩指自己從小已熱愛畫畫，因為興趣濃厚，驅使他在選擇在加拿大滑鐵盧大學（University of Waterloo）研讀美術。





由大學開始，認為自己的人生路離不開畫畫。





今次到澳洲的目的是展出作品 Retainers of Anarchy 2017。





是次在新州藝術博物館新館展出的Retainers of Anarchy作品是想提問一個問題，在舊香港中，九龍城寨屬於「三不管」之地，既不屬英國管治，又不在中國大陸的控制，處於中間，一個懸疑不決的位置。就如同他自身的背景，一個由香港移居至加拿大的香港人，身份認同處於灰色地帶。





這次是他的作品首次在澳洲展出，但除了澳洲以外，他的作品亦曾在香港「大館」、西安、美國、加拿大等地展出。



Retainers of Anarchy 如何配合新館展出主題

新館投放新資源在不同媒介的藝街，更為影像設立新展館。這一次的畫作充分配以投影，更能反映突出新展館與過往不同。





他指是次作品面對的最大難題是由於畫作的展現需要使用五部投影機，但五部投影機要天衣無縫地投影，在安裝上每幅投影圖的邊緣都要絕對無痕，要很準確，不停調整。





他指來澳洲親自安裝前，已經要預先在加拿大計算每一個投影機的位置，距離。他形容整個過程需時數個星期。





他形容第一次從溫加華見到自己的作品被放大投影，所受的震撼與他在電腦時的感受全然不同。他表示就如在夢境、記憶一樣。





他與他的團隊在設計時故意透過一種多變、隨意的手法呈現，每次觀看時都會出現不同的影像。





同時，他們亦想為觀眾帶來一種「亂」未必負面的概念，就如「九龍城寨」一樣，亂中有序。在一個看似混亂的社區中，由其潛規則主導。





作品內有不少武俠小說，金庸作品的元素，徐浩恩提及是源自於他的背景，他在移居加拿大後，居住的是一個只有十萬人口的小埠，並沒有太多華人。當時，流行錄影帶，他的叔叔就會把這一些武俠影集錄下，寄到加拿大。





這一個就是他們與香港的連繫，亦避免了他們感到寂寞。





對他們而言，錄影帶意義不凡。





他憶述當日父親移民加拿大時，父親投資錄影帶製造廠，對他而言，錄影帶十分重要。



中國傳統對他的影響

徐浩恩指中國傳統對他的影響是多方面，母親在到加拿大時，開了中國加拿大餐館。





他指「這是假的中國菜，在商業方面十分好，因為（加拿大）本地人喜歡食甜食或者好紅、炸的食物，不是傳統、真的廣東菜。但卻必須要做這些菜，因為需要生存。」





他笑說在某程度要「扮嘢」才能生存，而這次的作品就是講述這種經驗。





他表示在加拿大成為藝術家，他需要為他的創作提供不同的「空間」，因此透過從不同電視劇看過的片段，畫作，可豐富他作品的視覺語言。





他認為自己堅負了在加拿大的多元文化藝術界中，把自己種族、背景及文化與他人分享的使命。



