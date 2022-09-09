22蚊澳洲紅酒 竟成「最佳國際葡萄酒」

在不少人心中，貴價貨等同「好東西」，紅酒亦要貴先好飲。但近日一款只售22澳元的紅酒，卻擊敗了來自全球各地的高端葡萄酒，獲得了紅酒界的最高獎項。





在南澳出產的一瓶 22元的shiraz紅酒在著名的國際比賽中被評選為世界上最好的葡萄酒。





Taylors Estate Shiraz 2020 可在澳洲的 Liquorland 和 BWS 等店購買，零售價僅為 22 元。





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在阿根廷一年一度的 VINUS 國際葡萄酒與烈酒大賽（VINUS成立於2015年，每年在阿根廷舉辦。）中， Taylors Estate Shiraz 2020 在擊敗了來自全球的高端競爭對手，獲得了最高獎項，成為「最佳國際葡萄酒」。





在由侍酒師、釀酒師、記者和貿易專家組成的小組評判評審之後，決定這一間由家族擁有的釀酒廠的紅酒可以獲得了令人夢寐以求的 2022 年國際冠軍稱號。





Taylors Estate第三代釀酒師兼董事總經理泰勒（Mitchell Taylor）表示，當他們收到有關贏得國際獎杯的消息時，這是釀酒廠的一個特殊日子。





獲勝的酒以黑李子、紅醋栗、櫻桃果香以及微妙的巧克力和橡木衍生香料的香氣，餘味細膩持久。





美國橡木賦予摩卡咖啡和微妙的茴香風味，平衡了酒體適中的葡萄酒的水果風味，餘味細膩持久。





另外，St Andrews Chardonnay 2021 被加評為「白葡萄酒冠軍」，Estate Shiraz 2020 被評為「最佳澳洲葡萄酒」和「比賽中最佳五款葡萄酒之一」。





除了得到獎杯表彰之外，Taylors Estate在葡萄酒展上還獲得了 13 枚雙金獎。





泰勒表示，這幾年充滿挑戰，但澳洲葡萄酒行業具有韌性。儘管障礙重重，但隨著越來越多的國際遊客來到我們的葡萄酒產區，他認為未來亦是十分樂觀。





他亦指通過取得這樣的獎項，能夠向世界宣傳優質澳洲葡萄酒的故事。

