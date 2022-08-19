【中東風味醬料】鷹嘴豆泥長通粉

豆類製作的醬料和粉麵搭配總能相得益彰，但你試過用鷹嘴豆泥配通粉嗎？

Pasta with hummus sauce.

Pasta with hummus sauce. Source: SBS

鷹嘴豆（Chickpea）又稱三角豆，常見於地中海、中東、印度的料理。以其製成的鷹嘴豆泥（Hummus）源於中東，近年開始在澳洲不少超市都能找到，即使在家中也能用攪拌機製成。

不過較少人知道的是，鷹嘴豆泥可以用來做上佳的意麵醬。SBS美食編輯Camellia Aebischer早前就在社交平台上搜羅了一些鷹嘴豆泥意麵醬食譜。
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美食網站Budget Bytes有一篇
食譜
寫道：「我已超越了幾年前用鷹嘴豆泥做蘸醬的做法。鷹嘴豆泥可以在無需牛油、奶油、芝士或動物材料的情況下為食物提供奶油味，因此我用它製作意麵醬。」

於是，Camellia有一次家中只剩下一罐橄欖、一包意麵和半樽鷹嘴豆泥時，隨意一同烹煮並加入一些調料，結果味道甚佳——鷹嘴豆、橄欖油和芝麻醬的風味混合令人上癮，而檸檬汁的酸味更相得益彰。

其他鷹嘴豆泥意麵醬食譜有配上青菜、烤雞或蝦，甚至是巴馬臣芝士（parmesan）和辣椒粒。此時，意麵就如白紙可以任意上色。如果你喜歡乳製品，也可以試試通粉和芝士醬的
食譜
，加上鷹嘴豆泥，令蛋白質滿分。

不妨跟隨以下食譜，嘗試用鷹嘴豆泥製作意麵醬吧！

鷹嘴豆泥長通粉製作步驟

材料：

蒜頭、蘑菇、菠菜、長通粉、鷹嘴豆泥

調味料：

檸檬汁

做法：

  1. 用平底鍋煎香蒜片及蘑菇，加入菠菜煮至軟身。
  2. 加入煮熟的長通粉和鷹嘴豆泥。
  3. 倒入煮通粉的水，並澆上檸檬汁。
  4. 攪拌均勻後即可享用。 
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Published 19 August 2022 at 4:21pm
By Camellia Ling Aebischer