【再有建築商倒閉！】爛尾樓苦主遍地 業界冀政府補貼成本

重點： 澳洲建築商協會呼籲政府考慮補償建築承辦商的成本上漲

貿易和建築材料短缺，缺乏勞動力都在推高成本

建築大師協會（The Master Builders Association）表示，未來 12 個月的情況仍不確定

專家們一致認為，該行業的現金流挑戰正在開始改善，但未來還會有更多挑戰

據澳洲廣播公司報道，Oracle Platinum Homes只是因虧損而倒閉的數十間建築公司中的最新一間。





在Oracle進入自願託管狀態後，約有 300 名投資者焦急地等待支援， 涉及欠款約 1400 萬元。





建築大師協會昆州行政總監比德威爾（Paul Bidwell）表示， 他相信受影響的昆州投資者會感到痛苦，但最終他們的房屋將會建造完成。





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比德威爾表示，貿易和建築材料短缺以及成本上漲正在影響該行業的所有部門，但當中仍有一些改進之處。





「一些建築商說：『看，我們認為我們已經掌握了所有材料價格上漲的趨勢。』， 但其他人說：『並非如此』。」



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澳洲建築商協會行政總監戴維斯（Jon Davies）表示，在過去 12 個月內，建築承辦商的成本價格漲幅高達 70%，但出售房屋的價格一早就已被鎖定。





「如果這不是承辦商的過錯，除了沒有足夠準確的水晶球預測未來，為何客戶只需要支付比實際成本更低的費用呢？」





「真的，政府可以在這裡帶頭，考慮對這些受成本上漲影響的承辦商進行補償。」





「然後，這筆錢會通過供應商和顧問的複雜網絡流入流出市場。」



現金流問題逐漸消退

房屋行業協會首席經濟學家里爾登（Tim Reardon）表示，該行業面臨的大部分現金流問題都已解決，而材料短缺問題雖有所緩解，但挑戰並未結束。





他說：「我們目前看到的是，從 5 月開始的現金利率上升現在開始產生影響，我們知道現金利率上升將導致市場放緩。」





比德威爾認為，與 18 個月前相比，建築商更習慣於處理這些問題，並希望與客戶溝通增加的成本和時間框架以減輕擔憂。





他說：「最終客戶會用腳投票。」





預計建造房屋數量將在未來三年內減少，但仍高於疫情大流行前的水平。





建造房屋的時間已經延長到 12 個月，但里爾登預計，明年這將減少到大流行前大約 8 個月的等待時間。





我們仍然可能會看到持續的材料價格上漲，勞動力嚴重短缺，而我們在 2023 年面臨的最大問題可能是土地短缺。 建築大師協會昆州行政總監比德威爾（Paul Bidwell）





「因此，2023 年很可能是拆遷重建的一年，那些正在建造的房屋將是屬於本身已經擁有一塊土地的人的。」





里爾登表示，隨著材料供應變得更加豐富，現金流問題將通過供應鏈傳遞給批發商和生產商。





但他表示，提高現金利率以及這將如何影響需求，將在未來幾年對建築商構成最大挑戰。



建築承辦商破產會否陸續有來？

里爾登表示，該行業正接近破產周期的尾聲，只有相對少數的公司倒閉，但周期還沒有結束。





他說：「過去 12 個月的破產率比疫情前低 28%。」





「現在（澄清），這有點誤導，因為在過去的四個月裡，這些破產集中在建築行業的一小部分，就是住宅建築商。」

