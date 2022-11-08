澳女因一個澳洲「女性」常做行為 被罰$1078

平日，你會把手提電話放在哪裡？





手機座？口袋？背包？手袋？





在澳洲或不少歐美地區，不少女性為了方便都會把手機放在胸圍內，認為不需要佩帶手袋，亦可解放雙手。





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在網上討論區Reddit 內，亦有多個不同帖子就此作出討論。





近日，昆州黃金海岸一名女子— Pilz就因為將手機放在胸圍內，而指控涉及在駕駛時使用手機的行為，並指出駕駛者手持地使用手機手持或手機放在身上，被罰款 1,078 元及扣4 分。



事主稱照片中她雙手均握在方向盤上。(示意圖，非罰款原圖） 她在 Facebook 群組Phone & Seatbelt Detection Camera Locations Queensland’s上表示：因為手機一部份外露，因此被人工智能（AI）攝影機拍下。





她認為這是許多女性都會做的事，而且當時她的雙手都放在軑盤上。





昆州政府表示，手機無需打開或使用，只要放在身上即可構成犯罪。如果手機放在衣服口袋或佩戴的小袋中，則不得以任何方式使用它。





對於Pilz 的分享，網民持不同觀點，有人認為Pilz 有很多理由可以把手機放在手袋中，而不讓身體接觸。





有人則認為Pilz 放置的位置與口袋無異，支持她提出上訴。





勿論上訴結果為何，在2017年時，一名澳洲母親Georgie Tufnail因為將手機放在胸部，而被「高溫灼傷」。



網上分享女性內衣的另一功用