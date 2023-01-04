不敵網上銷售洪流 澳洲老店宣佈關閉全澳50間實體店

到了1992年，Jetts 被重新包裝，以Sanity 的名義重新推出，並在墨爾本東北部的 Doncaster 開設了首間以 Sanity 命名的門店。





該公司在2009年被 Ray Itaoui 收購。





但隨著音樂在裝上銷售的發展，更多人傾向透過網絡購買想要的音樂。





Sanity 在星期三（1月4日）宣佈將會根據租約到期日，在今年4月底前關閉全澳50間實體店。





該公司在 13 年前被企業家Ray Itaoui收購。





Itaoui 表示：「隨著我們的客戶轉向數碼化消費視覺和音樂內容，以及可供出售給我們客戶的實體內容減少，我們的實體店無法繼續經營下去。」





但他表示 Sanity 的網上銷售業務會繼續，他指：「我們的線上業務——sanity.com.au——將繼續營運，並將繼續為忠實客戶提供服務。」





他指現在的首要任務是確保每個團隊成員都清楚迢一個改變，對他們的職業和未來就業有甚麼意味。





他指，在實體店訂購的訂單仍然會發貨，包括預購訂單，如果相關的商店租約屆時到期，這些訂單將通過線上商店發貨。





所有禮券也亦可以在線上兌換。





