招聘廣告薪酬持續上漲 三行業有七成崗位超10萬年薪

招聘與求職網站SEEK公佈的最新數據顯示，在2021年8月到2022年7月發佈的招聘廣告中，和資訊與通訊科技（ICT）有關的全職崗位，有三份之一是年薪達到15萬元。





SEEK首席經濟學家Matt Cowgill表示，資訊科技專業人士非常搶手，僱主要在全球市場爭奪人材。「疫情之前，SEEK廣告的資訊科技行業工資和其他差不多，但疫情以來開始迅速增長，現在和2019年比高了12%，而其他行業只有8%。」





他指，資訊與通訊科技崗位中，最高人工的是資訊總監、工程部主管、總經理、技術總監和分析主管。「這些是典型的高級管理職位，求職者要有技術性的技能，同時管理技術崗位的職員。」



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繼ICT行業之後，礦業能源（23.3%）和策略諮詢（23.1%）也有逾兩成職位提供15萬元年薪以上，其後是工程（19.5%）、法律（18.6%）和建築（16.8%），銀行與金融也有一成。而行政和餐飲旅遊業的廣告裡，只有0.4%能獲此高薪厚職，即每200人只有1人。零售和客戶服務也難覓優差。





如果看10萬元以上的較高薪崗位，礦業能源行業以73.8%略高於資訊與通訊科技崗位的73.3%。策略諮詢、工程和建築也有過半數。其後是法律、政府、銀行和金融服務、人力資源和獵頭。





相反，行政、餐飲旅遊業、零售、客戶服務這4個行業，10萬年薪不足3%。零售業員工的5萬元薪酬以下崗位佔35%，是所有行業中最高。



如果按發佈招聘廣告的地區劃分，南澳和塔州提供的崗位人工最低，平均年薪8萬元；其次是昆州的8.2萬元和維州的8.5萬元；新州、北領地和西澳有8.9萬元；首都領地則去到令人咋舌的10.1萬元。





獵頭公司Robert Half的主管Nicole Gorton表示，因為人手緊張，一些職位的薪酬漲了一兩成甚至五成。「我在這行業25年，未見過這樣（短缺的勞動力）。我們通常幫助求職者找工作、改履歷、準備面試和就收到的要約進行談判。現在不用了，都是公司那邊，是他們要爭取員工。」





該公司的數據顯示，68%求職者將工資水平視為是否接受要約的最主要因素，40%要求工作的靈活性，37%看公司能提供甚麼其他好處。

